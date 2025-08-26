TBS NEWS DIG Powered by JNN

ÅìµþÅÔ¿´¤Ï¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¤Ë33.8¡î¤ò´ÑÂ¬¡£ÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ì¤Ð9ÆüÏ¢Â³¤Ç¡¢2022Ç¯¤ËÊÂ¤ÖºÇÄ¹µ­Ï¿¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯´Ö¤ÎÆü¿ô¤â22ÆüÌÜ¤Ç¡¢2023Ç¯¤ÎºÇÂ¿µ­Ï¿¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£

20Âå½÷À­
¡ÖÄ«¤«¤é½ë¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×

60ÂåÃËÀ­
¡Ö¤³¤ì¡ÊÎäµÑ¥°¥Ã¥º¡Ë¤Ï¿ôÆüÁ°¤ËÇã¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤ªËß¤ò²á¤®¤Æ¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬°Û¾ï¡×

ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÉÙ»³»Ô¤äÄ»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô¤Ç37¡î¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ê¤É¤Ç36¡î¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ31¤ÎÅÔÉÜ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£