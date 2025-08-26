職員が飲酒運転の疑いで逮捕された北九州市で26日、緊急の幹部会が開かれ、武内市長は早急に対策をとりまとめる考えを示しました。



警察によりますと、25日午後、福岡県遠賀町で軽トラックで飲酒運転したとして、八幡西区役所保健福祉課の重信昌容疑者（52）が逮捕されました。



警察の調べに対し、自宅で日本酒1合を飲んだと話し、容疑を認めています。

26日に北九州市役所で開かれた緊急の幹部会で、武内市長は「痛恨の極みで、市役所全体の信頼を根底から揺るがすものであり、組織としての責任です」と危機感を露わにしました。





その上で第三者を入れて、対策をとりまとめる考えを示しました。警察によりますと、福岡県遠賀町のコンビニで「2、3年前から午前と午後に日本酒を買っている人がいる飲酒運転をしているのではないか」と情報提供があり、警察が警戒していたところ、25日午後3時ごろ、ナンバーが一致する軽トラックを発見しました。運転していた重信容疑者の呼気から基準値を超えるアルコールが検出されたため、現行犯逮捕したものです。自宅で午前2時に日本酒1合を飲んだと容疑を認めています。25日は、福岡市で3人の幼いきょうだいが死亡した飲酒運転による事故から19年となった日で、飲酒運転撲滅への決意を新たにする県民大会が行われていました。