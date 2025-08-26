¡ÚÂ®Êó¡ÛÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡ÖÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¡×¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ËÌÄ«Á¯¡¦¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤È¤ÎÇ¯Æâ²ñÃÌ¤Ë°ÕÍß
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤ÈÇ¯Æâ¤Ë²ñÃÌ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢¡ÖÍ½ÃÇ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¤Ê¤É¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï25Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍûÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤¿ºÝ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Ç¯Ãæ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇ¯Æâ¤Î²ñÃÌ¤Î¼Â¸½¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï26Æü¡¢¡ÖÊÆÄ«´Ö¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ½ÃÇ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÙÇÃ×ÌäÂê¤ª¤è¤Ó³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤ò´Þ¤àËÌÄ«Á¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æº£¸å¤È¤â¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤È¤Î¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
