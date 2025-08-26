¡Ú»Ò°é¤Æ¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¼¼¡ÛÌÚ²¼¤æ¡¼¤¤µ¤ó¡Ö¥Þ¥ÞÍ§¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ì¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô200Ëü¿Í°Ê¾å¡£¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤ë°é»ùÆ°²è¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤¯È¯¿®¤¹¤ë¡¢»Ò°é¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÌÚ²¼¤æ¡¼¤¤µ¤ó¡£¸µ¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Ç¡¢¸½ºß3¿Í¤Î¤³¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ëÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ø¤³¤É¤â¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°é»ù¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Þ¥ÞÍ§¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ì¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬Ç¯Îð¹â¤á¤Ê¤Î¤Ç¼ã¤¤¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÎØ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤º¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë·É¸ì¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¾¯¤·µï¿´ÃÏ¤Î°¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÍý¤·¤Æµ÷Î¥¤ò
½Ì¤á¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡ª
¥Þ¥ÞÍ§¤È¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤É¤¦¤·¤¬Í·¤ó¤À¤ê¡¢¾ðÊó¶¦Í¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡×ÄøÅÙ¤Ç¤â½¼Ê¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£µÕ¤Ë·É¸ì¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢Å¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤É¤â¤¬ÍÄÃÕ±à¤ä¾®³Ø¹»¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤À¤±¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤·¤ÆÃç¤è¤·¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎØ¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¹¤´¤¯µ¤¤¬¹ç¤¦¿Í¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î±ï¤ÏÂç»ö¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÌÚ²¼¤æ¡¼¤¡Ê¤¤Î¤·¤¿¡¦¤æ¡¼¤¡Ë¤µ¤ó
1989Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»Ò°é¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡£¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼»ñ³ÊÊÝÍ¡£12ºÐ¡¢£¶ºÐ¡¢£³ºÐ¤Î3»ù¤ÎÉã¡£¼ÂÂÎ¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥æ¡¼¥â¥¢ËþºÜ¤Î°é»ùÆ°²è¤¬¡¢SNS¤ÇÂ¿¤¯¤Î»Ò°é¤ÆÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£½Õ¡¢½é¤Î³¨ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÌÚ²¼¤æ¡¼¤¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯³¨ËÜ¡×¡ÊGakken¡Ë¤¬ÁÏ´©¤µ¤ì¤¿¡£
