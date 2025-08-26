『名探偵コナン』怪盗キッドの「トランプ銃」、プレバンにて抽選販売受付中
バンダイスピリッツは、『名探偵コナン』より「怪盗キッド トランプ銃」(7,920円)の抽選販売を行っている。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて8月31日23時まで抽選申し込みを受け付けており、2025年9月発送予定。
「怪盗キッド トランプ銃」(7,920円)
『名探偵コナン』より、怪盗キッドが使用する「トランプ銃」が大人のためのなりきり玩具仕様で商品化。
怪盗キッドが劇中で使用する「トランプ銃」と、「トランプ1枚」、「予告状」のセットとなっており、本体はシルバー塗装を施し、重厚感ある仕上がりで再現。付属のトランプをセットしてレバーを引くと、怪盗キッドのようにトランプを発射して遊ぶことができる。
また、新規収録された怪盗キッド(CV:山口勝平)の台詞が搭載されていて、キャラクターボイスも楽しめるほか、BGM「怪盗キッドの予告状」も搭載している。
(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
