韓国コスメ「touch in SOL」が日本上陸♡ドンキで買える注目アイテム

韓国で誕生し、世界中のメイクラバーから支持されている「touch in SOL（タッチインソール）」がついに日本上陸。2025年8月25日より全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）で展開スタートします。毛穴レス仕上げを叶えるプライマーや、ハート型が可愛いスティックチークなど、韓国コスメらしい“ときめき”と“実力”を兼ね備えたアイテムが揃いました。

毛穴レス肌を叶えるベースアイテム

ブランドを代表する「ノーポアブレムプライマー（税込2,178円）」は、瞬時につるんとした毛穴レス肌を実現。

緑茶エキスやコラーゲンの整肌成分配合で、ファンデーションの密着度を高めるロングヒットアイテムです。

さらに「スティックファンデーション（税込2,200円）」は毛穴や凹凸をしっかりカバーしながらもナチュラルなツヤを演出。リネン・サンド・トフィーの3色展開で、肌トーンに合わせた選び方が可能です。

【HERA×フィリックス】新色グロス登場♡クッションファンデの輝きもチェック

ポーチに収まる♡マルチなポイントメイク

持ち歩きに便利な「スティックブラッシャー（税込2,200円）」は、頬に自然な血色感を与えながら、リップやアイシャドウとしてもマルチに使える万能アイテム。

ピンク・コーラル・レディシーの3色展開で、気分に合わせたスタイルが楽しめます。

さらに「スティックハイライター（税込2,200円）」はシャンパンホワイトのムーンライトカラーで、内側から輝くようなツヤをプラス。シンプルなのに華やかなメイクを完成させてくれます。

限定ポップアップや新作展開も予定

発売を記念して、ドン・キホーテの一部店舗ではPOP UPストアが開催予定。さらに、インフルエンサーとのコラボや新商品の登場も控えているそう。

今後はベースからポイントメイクまでさらに幅広いラインナップが揃う予定で、“愛される私になれる”コスメ体験がますます広がります。

日本で始まる♡touch in SOLの新章

韓国コスメらしい可愛いデザインと確かな実力を兼ね備えた「touch in SOL」。ドン・キホーテやQoo10公式ショップで手に入るのはもちろん、今後は限定イベントや新作展開も予定されています。

毛穴レス仕上げを叶えるプライマーや持ち運び便利なスティックコスメは、毎日のメイクを楽しくしてくれる存在に。日本での新しい章を迎えたtouch in SOLを、ぜひ手に取ってみてください♪