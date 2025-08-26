プロ野球・東京ヤクルトスワローズ所属の高橋奎二選手は8月25日、自身のInstagramを更新。娘との貴重なプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：高橋奎二選手公式Instagramより）

プロ野球・東京ヤクルトスワローズ所属の高橋奎二選手は8月25日、自身のInstagramを更新。娘との貴重なプライベートショットを公開しました。

【写真】自宅でのレアな姿

「けけ、優しい〜」

「寝る前の本読み」とつづり、写真を1枚載せている高橋選手。広いベッドの上で、高橋選手が娘に本を読み聞かせている姿です。撮影者はおそらく妻の板野友美さんでしょう。ほほ笑ましい1枚となっています。

コメントでは、「けけ、へびちゃん幸せいっぱいだね」「イクメンのイケメンパパって素敵」「わーほっこり　ともちんの投稿とかでもたまーに見るけどけけ本人投稿はレア」「けけ、優しい〜」「パパ頑張ってんな」「素敵なパパさん」「イクメンパパ」「2人とも可愛い」「めちゃいいパパさんです！」「大切な時間ですね」などの声が寄せられました。

また部屋に高橋選手と板野さんが「結婚」という新聞が飾られているため、「奥の新聞にニヤケてしまった」といった声も。

2024年12月に披露宴ショット公開

Instagramの更新頻度は高くなく、更新したとしても娘の写真を載せることはない高橋選手。2024年12月17日の披露宴を行ったという投稿に娘は登場しますが、もしかしたらその時以来の登場かもしれません。今後も家族のほっこり写真を披露してくれるのか、注目したいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)