板野友美撮影、夫・高橋奎二と娘が自宅ベッドでくつろぐ姿に「めちゃいいパパさん」「頑張ってんな」反響
プロ野球・東京ヤクルトスワローズ所属の高橋奎二選手は8月25日、自身のInstagramを更新。娘との貴重なプライベートショットを公開しました。
【写真】自宅でのレアな姿
コメントでは、「けけ、へびちゃん幸せいっぱいだね」「イクメンのイケメンパパって素敵」「わーほっこり ともちんの投稿とかでもたまーに見るけどけけ本人投稿はレア」「けけ、優しい〜」「パパ頑張ってんな」「素敵なパパさん」「イクメンパパ」「2人とも可愛い」「めちゃいいパパさんです！」「大切な時間ですね」などの声が寄せられました。
また部屋に高橋選手と板野さんが「結婚」という新聞が飾られているため、「奥の新聞にニヤケてしまった」といった声も。
「けけ、優しい〜」「寝る前の本読み」とつづり、写真を1枚載せている高橋選手。広いベッドの上で、高橋選手が娘に本を読み聞かせている姿です。撮影者はおそらく妻の板野友美さんでしょう。ほほ笑ましい1枚となっています。
