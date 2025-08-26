お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が26日、都内で行われた「fire limit 120」プロジェクト ローンチ発表会に出席した。10日に二階堂ふみ（30）との結婚を発表してから2週間後で初の公の場となった。

イベントの中で、東京消防庁で特別救助隊員などを歴任しTBS系ドラマ「東京MER」での救命士の演技指導もしている、防災士の幾田雅明氏から「愛の炎は消しません！」とツッコまれると「いいですね！」と声を大にして笑みを浮かべた。

「fire limit 120」プロジェクトは、出火から2分＝120秒を超えると一気に炎が拡大すると言われることを受け、国内唯一の「軽い・小さい・片手で使える」初期消火ツールで「炎を守るものが大事な者を」守るがキャッチフレーズの「FIRE OUT」と「攻めの防災チェックリスト」を公開し、連動して「攻めの防災」を提案する。

カズレーザーは「1回、家でてんぷら油火災をやりかけた」と、火災寸前に追い込まれた経験があると明かした。後輩芸人とルームシェアし、かつ部屋が汚いことも明かしているが「マンション据え置きの（消化器）で助かった。手元に置いておきたい。たまたま、1週間前に、地域のお祭りで体験していたけれど…でも、後輩は焦っていた」と振り返った。

カズレーザーは10日午後4時に、Xで二階堂と連名で文書を発表。「如何せん二人ともに個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とコメントした。16年のテレビ番組で、二階堂が「顔がすごくタイプ」と公言して9年…芸能界も驚く電撃婚となり、その後も反響を呼び続けている。