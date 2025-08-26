すがすがしい香りが夏バテ気味の胃腸を刺激「薬味たっぷり梅ささ身うどん」
とにかく暑くてぐったり。食欲がわかなくて何も食べたくない…そんなときは、薬味をたっぷり添えた、さっぱりうどんの出番です。青じそやしょうがの爽やかな風味と、氷を加えてつめた〜く冷やしたうどんの喉ごしのよさで、ツルツルっと食べられます。消化の良いささ身でたんぱく質もとれる、栄養たっぷりのひと皿うどんレシピです！
教えてくれたのは…
▷上島亜紀さんさん
料理研究家。作りやすく、ボリューム満点の料理で大人気。緑あふれる自宅で、料理教室を不定期で開催している。
■薬味たっぷり梅ささ身うどん
ささ身の蒸し汁が出汁の代わりに
【材料・1人分】＊1人分312kcal／塩分3.9g
・冷凍うどん・・・ 1玉
・とりささ身（筋なし）・・・2本（約100g）
・梅干し（塩分8％のもの）・・・ 1個（約20g）
・みょうが ・・・1個
・青じそのせん切り・・・ 3枚分
・カットわかめ ・・・3g
■A
└削りがつお ・・・2g
└水 ・・・1/2カップ
■B
└おろししょうが ・・・小さじ1/2
└塩 ・・・少々
酒
【作り方】
1．わかめは水でもどして水けをきり、梅干しは種を除いてちぎり、Aと混ぜる。
2．みょうがは縦半分に切って縦薄切りにする。
3．口径約18cmの耐熱ボウルにささ身を入れてBをもみ込み、酒大さじ2を回しかけ、うどんを凍ったままのせる。ラップをかけて600Wで6分レンチンし、そのまま約5分おく。
4．ささ身を取り出して粗く裂く。器にうどんを盛り、ボウルに残った蒸し汁に1、氷150gを加える。うどんにささ身をのせて汁をかけ、2、しそをのせる。
＊ ＊ ＊
冷たいスープのうどんは、猛暑の夏にはごちそうです。ささ身にしょうがをからめるなど、ひと手間加えておいしさアップ！ 梅干しの酸っぱさに食欲も刺激されるので、「夏バテかな？」と思ったらぜひ作ってみてくださいね。
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／上島亜紀 撮影／木村 拓 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき
文＝高梨奈々