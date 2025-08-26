すがすがしい香りの薬味が夏バテ気味の胃腸を刺激「薬味たっぷり梅ささ身うどん」


とにかく暑くてぐったり。食欲がわかなくて何も食べたくない…そんなときは、薬味をたっぷり添えた、さっぱりうどんの出番です。青じそやしょうがの爽やかな風味と、氷を加えてつめた〜く冷やしたうどんの喉ごしのよさで、ツルツルっと食べられます。消化の良いささ身でたんぱく質もとれる、栄養たっぷりのひと皿うどんレシピです！

上島亜紀さん


教えてくれたのは…

▷上島亜紀さんさん

料理研究家。作りやすく、ボリューム満点の料理で大人気。緑あふれる自宅で、料理教室を不定期で開催している。

■薬味たっぷり梅ささ身うどん

ささ身の蒸し汁が出汁の代わりに

薬味たっぷり梅ささ身うどん


【材料・1人分】＊1人分312kcal／塩分3.9g

・冷凍うどん・・・ 1玉

・とりささ身（筋なし）・・・2本（約100g）

・梅干し（塩分8％のもの）・・・ 1個（約20g）

・みょうが ・・・1個

・青じそのせん切り・・・ 3枚分

・カットわかめ ・・・3g

■A

　└削りがつお ・・・2g

　└水 ・・・1/2カップ

■B

　└おろししょうが ・・・小さじ1/2

　└塩 ・・・少々



【作り方】

1．わかめは水でもどして水けをきり、梅干しは種を除いてちぎり、Aと混ぜる。

2．みょうがは縦半分に切って縦薄切りにする。

3．口径約18cmの耐熱ボウルにささ身を入れてBをもみ込み、酒大さじ2を回しかけ、うどんを凍ったままのせる。ラップをかけて600Wで6分レンチンし、そのまま約5分おく。

4．ささ身を取り出して粗く裂く。器にうどんを盛り、ボウルに残った蒸し汁に1、氷150gを加える。うどんにささ身をのせて汁をかけ、2、しそをのせる。

＊　＊　＊

冷たいスープのうどんは、猛暑の夏にはごちそうです。ささ身にしょうがをからめるなど、ひと手間加えておいしさアップ！　梅干しの酸っぱさに食欲も刺激されるので、「夏バテかな？」と思ったらぜひ作ってみてくださいね。

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

レシピ考案／上島亜紀　撮影／木村 拓　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／渡辺ゆき

文＝高梨奈々