全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・祐天寺の蕎麦店『蕎や月心』です。

すだちが涼味を添える夏の美景

ひんやり冷たい琥珀の湖面を気持ちよさそうにすだちが漂う。ひらりと掴んで蕎麦と共に口に含めば、体中をすーっと駆け抜ける涼味。舌に伝わるツユのクリアな旨みと、のどを滑る細打ちの外一、柑橘のフレッシュな酸味も交わって、その爽やかさに心まで清められるかのよう。

冷かけすだち1380円※5月上旬から10月上旬頃まで

『蕎や月心』冷かけすだち 1380円 ※5月上旬から10月上旬頃まで 目にも涼しげ。店主の片所さんは芦屋「土山人」出身

そう、待ち焦がれる人も多い季節の名物、『月心』に夏が来た。

魅力のひとつは関西ダシを使うツユの洗練されたおいしさだろう。本枯節やムロアジなど4種の節と利尻昆布で仕込むそれは奥深い旨みで、「せいろ」と同じ丸抜きの微粉で打つ繊細な蕎麦がすこぶる合う。

すだちは徳島産。注文を受けて輪切りにし、一面に敷き詰める美しい姿はその配し方や表裏にも心を注ぐとか。極薄ゆえ冒頭のように味わっても酸味が強過ぎず、ツユに移る香りも上々。

これぞ暑さ吹き飛ぶ夏の風物詩、店主の美学が宿る至福の一杯だ。

『蕎や月心』店主 片所弘考さん

店主：片所弘考さん「ひと捻りした酒肴も楽しんでください」

『蕎や月心』

祐天寺『蕎や月心』

［店名］『蕎や月心』

［住所］東京都目黒区中町2-44-15

［電話］03-3791-1173

［営業時間］18時〜22時（21時15分LO）、土・日：12時〜14時半（13時半LO）、18時15分〜22時（21時15分LO）

［休日］火・水

［交通］東急東横線祐天寺駅・学芸大学駅から徒歩12分

※画像ギャラリーでは、挽き方が異なる2種の合い盛りの画像がご覧いただけます。

撮影／鵜澤昭彦、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「東京で楽しめる夏の“うどん”新店4選 ご当地系からぶっかけまで！」では、つるっと艶やかな冷たいうどんが美味しい2023年〜2024年に開店した店を厳選してご紹介。