谷本将志容疑者（３５）が被害女性の職場周辺を「女性の退勤数分前から徘徊」　神戸マンション女性刺殺事件　女性の自宅マンションまで５０分以上尾行か

神戸市中心部のマンションで刃物で刺され死亡した事件で、殺人容疑で逮捕された谷本将志容疑者（３５）が事件当日、女性が勤務先を出る数分前から、その勤務先周辺を徘徊していたとみられることがわかりました。



８月２０日午後６時半ごろ、神戸市中央区内の防犯カメラの映像。リュックサックを背負った男が道路を横切ります。



この男が、同区のマンションで住人の女性（２４）を殺害した疑いで逮捕された谷本将志容疑者（３５）とみられています。





谷本容疑者とみられる男は、死亡した女性の勤務先の近くの道路に姿を現し、その車道を横断。その後、１人になった女性の後ろを谷本容疑者とみられる男が、つけるように歩く様子が映っています。捜査関係者によりますと谷本容疑者は、女性が職場を出てから電車などを乗り継ぎ、自宅マンションに到着するまで、５０分以上尾行を続けたとみられていますが、女性が職場を出る数分前から勤務先周辺を徘徊していたとみられることも新たに分かりました。谷本容疑者は女性について「全く知らない人です」と供述していて、警察は事件のいきさつや動機について、調べを進めています。