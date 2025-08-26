じゅうじゅうカルビで「韓国フェア」開催 『デジカルビ』や『コグマボール』など人気メニューずらり
トマトアンドアソシエイツが運営する、焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」は、28日より「韓国フェア」を開催する。また食べ放題注文時に利用できる、期間限定のクーポンを配信する。
【写真】濃厚熱々！『石焼ロゼパスタ』
■「韓国フェア」食事メニュー
『国産牛の贅沢プルコギ』
国産牛を贅沢に使用したプルコギ。ホイルごと網の上で焼いて。
『至福のデジカルビ【特製赤ダレ】』
自家製の特製赤ダレで漬け込んだお肉を、豪快にそのまま網の上で焼くことで旨味を閉じ込る。一口食べれば、まさに至福のひとときが訪れる、ご飯によく合う味わい。
『石焼ロゼパスタ』
韓国で独自の進化を遂げたロゼパスタを石焼で。仕上げにチーズをかけて。
『石焼プルコギの旨辛パスタ』
牛肉とタレがスパゲティによくなじんだ、洋食と韓国料理のユニークな組み合わせ。辛いのが好きな人は、追加で赤辛ダレトッピングがオススメ。
『オデンチョンゴル』
韓国風おでん（魚のすり身で作られた練り物）と野菜で仕上げた、辛旨なカルビスープ。
『セウティギム』
老若男女に人気のエビの天ぷらを旨辛ダレと一緒に。サクサクの衣とプリプリのエビの食感が楽しめる。
『らっきょうキムチ』
シャキシャキとした食感が特徴的なキムチ。甘みと辛味のバランスが絶妙で、やみつきになるおいしさ。
『梅しそ割干キムチ』
割干大根のカリカリとした食感がくせになる逸品。梅しその風味が加わった、さっぱりとした味わい。
『韓国風オニオンサラダ』
ピリッと程よく辛いキムチドレッシングが、玉ねぎの風味を一層引き立てる。卵黄を絡めて。
『にんにくのホイル焼き』
網の上でホイルごと焼いて、にんにくの色がキツネ色に変わってきたら食べ頃。にんにくの香ばしさとホクホクとした食感を楽しめる。
■「韓国フェア」デザートメニュー
『ミニヤッカ』
韓国の伝統的なお菓子「ヤッカ」を食後にうれしいミニサイズで。ほんのりとシナモンが香り、はちみつの優しい甘さとしっとりとした食感がクセになる。
『トゥンワッフル』
ホイップクリームをワッフルでサンドした、韓国カフェで人気のデザート。ころっとかわいいワッフルと、軽やかなホイップクリームの相性は抜群。
『コグマボール』
もちもちとした生地の中に、優しい甘さのさつまいもペーストが入っている。子どもから大人まで、幅広い層に人気のスナック。
『コブクチップdeバニラアイス』
韓国で人気のお菓子「コブクチップ」とバニラアイスを組み合わせたデザート。サクサクとした軽い食感のコブクチップとアイスを一緒に。
『ホットク』
韓国の代表的な屋台スイーツ。両面を炙って。中には餡が入っており、甘くて香ばしい味わいとなっている。
『マンゴー杏仁豆腐』
なめらかな杏仁豆腐に、人気のマンゴーをトッピングしたデザート。爽やかな後味で、お口直しにもぴったり。
