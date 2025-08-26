三浦翔平＆桐谷美玲“家”に新たな家族「名前のセンス抜群」「綺麗な色合いで珍しい」
俳優・三浦翔平（37）の妻で俳優の桐谷美玲（35）が、26日までに自身のインスタグラムを更新し、新たに迎えた愛犬を紹介した。
【写真】「かわいい新入り」を紹介した桐谷美玲
桐谷は「我が家の新入り （くれお）ぱとらの妹、（小野）こまちです」とコメントを添え、ブラウンマールのトイプードルを公開。ハッシュタグには「#こまち」と添えており、愛らしい姿がファンの注目を集めている。
桐谷は先週、同じくインスタグラムで先住犬「ぱとら」の誕生日を祝福。「Happy Birthday ぱとら 14才 いつまでもかわいくて、食い意地張ってる元気なおばあちゃん」と投稿しており、長年寄り添う愛犬への思いを明かしていた。
今回の「こまち」お迎えにより、夫で俳優の三浦とともに暮らす家庭に、さらににぎやかな日常が加わった。ファンからは「ばりかわ 名前のセンス抜群」「綺麗な色合いで珍しい」「かーわーいーーーーーーーー！」などのコメントが寄せられている。
