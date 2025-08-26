女優でタレントのMEGUMI（43）が25日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・47）で、美容にハマった男性への見解をぶっちゃけた。

“美容男子”としても知られる「アインシュタイン」河井ゆずるが、美容ケアをする男性について、女性から見た許容範囲を質問。インティマシーコーディネーターの西山ももこ氏は「自分でやる分にはいい、人に言ってくると嫌。ああしたほうがいいとか」と打ち明け、「自分でやっていただく分にはどうぞどうぞ」と勧めた。

これにMEGUMIは「人間性の話ですよね」と同意。「私は何やってもいいんだけど」と前置きした上で、街中で鏡やウインドウに映る自分の姿をチェックする男性の動作を再現し、「めっちゃ見るのはやや気になる。やっぱり（美容を）やり始めると変わるから面白くなると思う。楽しくなっちゃうからそれはいいと思うんだけど、いろんなことがバグり始める」と、気になるポイントを伝えた。

そして「女の子は意外とそんなに鏡を見ない」とも。また西山氏は会話中に気になる男性の仕草として、「ずっと目線が合わない。（話し相手の後ろにある）ミラーに映る自分を見てる。そうなってくるとちょっとしんどい」と語ると、MEGUMIも「いらっしゃるいらっしゃる」と賛同。「zoomとかで完全に自分の顔見てるよね、みたいな人いるじゃん」と続け、「（髪を触りつつ）“ああ〜そうなんですけど〜”とか言いながら、（こっちを）全然見ねえじゃんって」と打ち明けると、笑いが起こっていた。