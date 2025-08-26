「彼を失えば大打撃」「悲惨な状況になる」負傷した26歳日本代表はいつまで離脱するのか。地元メディアが懸念「最悪のシナリオなら…」
リーズの日本代表MF田中碧は、０−５で大敗した８月23日のアーセナル戦で負傷。58分で交代を余儀なくされた。９月に森保ジャパンの米国遠征も控えるなか、状態が懸念されている。
試合後、ダニエル・ファルケ監督は田中の怪我について、「前半にタックルを受けた後、MCL（内側側副靱帯）に問題があった。彼は頑張り続けたし、それほど悪くないことを願っている。彼の状態を検査し、完全に回復するまでにどれくらいの時間がかかるかを見極める必要がある」とコメントした。
リーズの専門メディア『MOTLeedsNews』は８月25日、26歳MFの負傷に関する記事を掲載。「リーズはアーセナルに０−５で敗れたが、田中碧が負傷し、さらに悲惨な状況になるかもしれない」と伝えた。
「リーズはすでにイーサン・アンパドゥの離脱が決まっているため、この26歳の選手も失うことになれば打撃となるだろう」
同メディアは「この日本代表は、問題を抱えながらもプレーを続けたことから、試合に出られなくなることはないかもしれない。しかし、MCL断裂の場合、問題の深刻度に応じて、かなりの期間試合に出場できなくなる可能性がある」とし、こう見立てている。
「もしそれがグレード１または２の断裂であれば、彼は２週間から４週間の離脱に直面することになり、８月25日のカラバオカップでのシェフィールド・ウェンズデイ戦、およびニューカッスル、フラアム、ウォルバーハンプトンとのリーグ戦を欠場することになる」
「グレード３と判明された場合、ボーンマス、トッテナム、バーンリー、ウェストハム、ブライトン、ノッティンガム・フォレストとの試合、さらにカラバオカップの３回戦と４回戦も欠場する可能性がある。医学的検査により最悪のシナリオが確認されれば、11月22日のアストン・ビラ戦まで復帰できない可能性が高い」
記事は「リーズのサポーターは皆、検査で何も問題がないこと、田中が引き続き主役を務めてくれることを祈っているだろう。彼はチームにとって非常に重要であり、残留を目指すためには、できる限りピッチに立たせておく必要がある」
プレミアリーグ昇格の立役者を失えば、小さくない痛手となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
