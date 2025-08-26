お笑いコンビ「品川庄司」の品川祐（53）が25日深夜放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。同番組MCのお笑いコンビ「千鳥」大悟（45）と共通点が多いと思う芸人を明かした。

品川は「本当に思ってたんだけど、大悟と西野って似てる」と、この日同じくゲスト出演していた「キングコング」西野亮廣と共通点があると指摘。

「似てるっていうか…同じ。いや、今もヒント出てたと思うけど、西野に絵本を勧めて週に2回飲んでいるタモリさん。大悟には志村（けん）さんっていう師匠がいた」と語った。

さらに「先輩に対してのリスペクトはあるけど、ファミリーみたいなものには属さない。西野は、あんまりテレビ出ない。で、大悟はYouTubeには出ない。そういった“1個こっちは出ませんよ。なにしろ、俺はこっちで生きていくって決めたから”っていう姿勢を保って、カリスマ性を得る」ところも似ているという。

続けて「一緒に飲みに行った時、帰り際に“今日楽しかったなあ”って言って、おじさんの心をつかむ」と両者の“おじさんキラー”の一面を指摘し、笑いを誘った。