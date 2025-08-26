8月29日（金）に開幕する第21回大阪アジアン映画祭のオープニング作品として、ジュディ・オングさん主演の台湾映画『万博追跡』（2Kレストア版）がワールド・プレミア上映される。同作は1970年の万博開催中に撮影されたが、日本では未公開に終わっていた“幻の作品”。レストアによって美しい映像がよみがえり、太陽の塔ほか色鮮やかなパビリオンの数々はもちろん、人々の服装など当時の世相も垣間見えて、記録映像としても貴重なもの。当時の20歳のジュディ・オングさんの輝くような美しさにも目を瞠るだろう。29日のプレミアで登壇を予定しているジュディ・オングさんに、単独インタビューを行った。

インタビューに答えるジュディ・オングさん 撮影：細田忠

『万博追跡』のお話

1970年の大阪万博で台湾パビリオンのコンパニオンに抜擢された少女（ジュディ・オング）は、かつて母と自分を助けてくれた台湾の恩人を探すため、万博会場を駆け巡る！ ミュージカルやアクションを融合させながら、舞台は大阪から神戸・京都・奈良、そして北海道へとひろがるスペクタクル・エンタテインメント。

――台湾で生まれ3歳で来日、9歳で劇団ひまわりに入団。日台で人気者となり、ドラマや歌で活躍されていました。この映画に出演されたときは20歳、上智大学国際学部の学生でもあった。そもそもこの映画には、どのような経緯で出演されることになったのでしょう？

ジュディ・オング（以下、ジュディ） この『万博追跡』は台湾国営の映画会社「中央電影」の製作だったのですが、そのトップの方が私の父と仲良しだったんです。そんなことで縁が出来まして、私が芸能活動で日本と台湾を行き来し始めていたこともあって、「台湾でも映画に出ない？」と声がかかったんです。最初は『小翠』という時代劇映画でした。その次がこの『万博追跡』だったんです。

当時はかなり芸能のお仕事や学業に忙しい日々を送っていたんですが、ちょうど大阪で万博を紹介する番組に出ることになって、半年間、毎週大阪へ行くことになりました。それで、番組の合間を縫って、2週間ぐらいでこの映画を撮影したんだと思います。55年前のことになりますが、もう大変だったことは覚えています。

――万博会場での撮影は、来場者であふれる開場中に行われたそうですね。

ジュディ ええ。おそらく、人の通行を止めてライティングをして、というような映画の撮影許可は下りなかったんだと思うんです。ドキュメンタリー撮影の許可は下りていたので、いわゆる「隠れて撮る」という形でした。

――ゲリラ撮影のようなものだったのですね。

ジュディ そうです。リハーサルもなく現場に行って、物陰で監督が「あそこで止まって、振り返って、それから右に行きます」といった動きを全部、横で教えてくれるんです。助監督さんがその動きを実際にやってくれて、それを見て覚えていました。そしてすぐ本番の撮影です。もちろん「よーい、スタート、アクション！」なんて大きな声は全然なくて、こっそり「もう入ってください」と言われて始まるんです。

でも、一般のお客様の中で演じるので、コンパニオン姿をしていても、私に気づく人もいるんです。そうすると「え？」という顔をされてしまって……完成した映画にも気が付いた人が何人か映っていますね（笑）。それでもいいか、となったんでしょうけれど。助監督と私と、2回演技をするともう周りの人にばれてしまうので、うまく行かなかったときはしばらく間を空けないとダメでした。別のところの撮影をしてからまた戻って来たり。会場の中を走るシーンも多くて、私にとってもハイヒールであれだけ走ったのは、この映画が初めてだったかもしれません。

――台湾パビリオン内で案内役をされているシーンもありました。

ジュディ あれは隠し撮りではなく、きちんと相手役の方を設定した撮影だったと思います。囲碁棋士の林海峰さんがいらしてお話しする場面がありますが、様々なVIPの方々をご案内している、という設定だったと思います。林海峰さんは後半の重要なシーンにも出られていて、いま思うとすごいことですね。

のちに台湾のプレスが、林海峰さん、王貞治さん、そして私を「台湾華人三宝」と呼んだのですが、この映画で共演できたことはとても光栄なことでした。林海峰さんとの共演は現在まで一度きりです。

――万博会場以外にも、神戸や京都、奈良、北海道など、様々な場所で撮影されていますね。

ジュディ 北海道、行きましたね。台湾などアジアの人たちは雪を見たことがないから、日本の雪のシーンをいれたい、ということで北海道まで行ったんです。でもそこでもまた、ハイヒールで走らされました（笑）。雪の中に足がズボズボ入ってしまって、そのまま雪合戦をするというシーンもあって、自分ではもう笑えるぐらい大変な撮影でした。奈良公園に行ったのも初めてだったと思いますが、鹿せんべいをあげたらすっかり鹿に囲まれてしまって、あんなに積極的になるなんて！ とびっくりしたことを覚えています（笑）。

――この映画を撮影された当時、ジュディさんは20歳。どんな時代でしたか？

ジュディ とにかく忙しかったです。学業と、ドラマや時代劇、映画、それにテレビ番組の司会もやっていました。それらが凝縮された年齢でしたね。

16歳から25歳までは、本当に年中、日本と台湾を行ったり来たりしていました。移動の車の中で、仮眠を取ったり台本を読んだり、学校の勉強も食事もして。ふっと目が覚めると日活のスタジオの前だった、というようなイメージです。でもね、楽しかったの。一つひとつがみんな、楽しかった。

何と言っても、20歳ですからね。そうそう、私は10代のころ、石原裕次郎さんにずっと「キングコング」と呼ばれていたんです。私が初めてテレビに出た時に共演した芦川いづみさんを、裕次郎さんは実の妹のように可愛がっていらした。隣にいた私に「そのちっこいのは何だ」と興味を持たれて、名前が「オング」ということで、「キングコング」になったみたいです（笑）。それからずっと「キングコング」と呼ばれていたんですが、この『万博追跡』を撮ったころに、裕次郎さんが「もうレディだから、ちゃんとジュディと呼ばないといけないね」っておっしゃったのを覚えています。

――今回、この映画が美しくリマスターされ、日本で初めて上映されることについてどうお感じでしょうか。

ジュディ 1970年に大阪で初めて万博が行われた時の映像を、今回の万博に合わせて上映していただける。しかも、各パビリオンの色を鮮やかに、まるでそこに入っていくような形で綺麗に処理してくださった映画をこの時に見ることができるのは、本当に私としては大変に光栄です。ぜひ、多くの皆様に見ていただきたいですね。

『万博追跡』（2Kレストア版）

2025年（オリジナル版1970年）／台湾／97分／監督：リャオ・シャンション／© 2025 Taiwan Film and Audiovisual Institute. All rights reserved.／第21回大阪アジアン映画祭にて、8月29日（金）・9月2日（火）に上映予定。

（週刊文春CINEMAオンライン編集部／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）