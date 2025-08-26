競泳男子の大阪・四條畷学園高２年の１６歳、大橋信（枚方ＳＳ）が２６日、世界ジュニア選手権（ルーマニア）から成田空港に帰国した。今大会は男子４００メートルリレーと混合４００メートルリレーで金メダルを獲得。だが、世界ジュニア記録を持つ１００、２００メートル平泳ぎでは銀メダル、５０メートル種目でも銅メダルとなり「個人（種目）は優勝を期待されていたし、自分も優勝できると思っていた。優勝できなくてかなり悔しい。リレーは思った以上の結果だったので、良かった」と悔しさをにじませながら大会を振り返った。

試合直前にはネガティブになってしまうと自身の性格を語った。７月には近畿高校選手権で１００メートル５８秒９４、２００メートル２分６秒９１をマーク。当時は「何秒出るかという好奇心で楽しめていた」という。一転して、さらなる記録や結果を期待された世界ジュニアでは「負けられない気持ちが勝ってしまって、勝負を楽しむ気持ちになれなかった」。大舞台で戦う難しさを痛感した。

２８年ロサンゼルス五輪でのメダル獲得にも期待がかかる。だが、「オリンピックに行って、急にメダル争いだと緊張でつぶれてしまう。来年のアジア大会と再来年の世界選手権に出て、決勝に残って雰囲気に慣れるようにして、オリンピックで優勝を狙いたい」と目標を語った。まだまだ成長途中の１６歳。今後は９月の国民スポーツ大会（滋賀）に出場。記録を樹立したプールで行われ、日本記録更新にも注目だ。