【MLB】パドレス2ー8ドジャース（8月24日・日本時間25日／サンディエゴ）

【映像】山本由伸、“出力上げた”剛速球→打者ドン引き

8月24日（日本時間8月25日）に行われたサンディエゴ・パドレス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・山本由伸の“出力上がった”剛速球”が話題となっている。

2回裏・パドレスの攻撃、1死走者なしの場面で打席に立った5番のザンダー・ボガーツに対して山本は、丁寧に両サイド＆コーナーを突く投球で臨むもこれをボガーツもじっくりと見極めてフルカウントに。そして勝負の6球目、山本が投じたのは外いっぱいのところへと決まる157km/hの剛速球。これをボガーツも果敢に打ちに行くもあえなく空振りし、無念の三振に倒れると、直前の5球目が際どいストライク判定であったことも手伝ってか、なんともいえない表情で天を仰いだ後で、ゆっくりとベンチへと引き上げていくこととなった。なお、この打席を含め、この日のボガーツは山本に対して3打席3三振と、完璧に抑え込まれることとなった。

8月に入ってからの山本といえば、開幕当初とは違い、しっかりと足を上げ、「タメ」を作った上で投げるという、“オリックス時代のフォーム”を彷彿とさせるスタイルを取り入れたことで、球の勢いが増すとともに、より一層、打者がタイミングをとりづらい形になっているとされるが、そうした点について、この日、ABEMAの中継で解説をつとめていた糸井嘉男氏は、山本があえてウエイトを増やしたことなども紹介しつつ、そのフォームについて「足をしっかり上げることで出力が上がる」と、効果が出ていることを指摘。また杉谷拳士氏は「だんだんキャッチャーも（オリックス時代に山本バッテリーを組んだ）若月選手に見えてきたもんな。あれ？京セラ（ドームの試合）ですか？」とコメントし、笑いを誘うこととなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）