７月２２日、ワシントンで開かれたＦＲＢの会議に出席するリサ・クック理事/Al Drago/Bloomberg/Getty Images

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２５日、リサ・クック連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）理事を解任したと発表した。クック氏宛ての書簡を自身のソーシャルメディアに投稿した。ＦＲＢの１１１年の歴史において、大統領が理事を解任するのは初めて。

​​この前代未聞の措置は、トランプ氏とＦＲＢとの対立を著しく激化させるものだ。トランプ氏はかねて、金利の引き下げに時間がかかりすぎているとしてＦＲＢを非難している。

クック氏は最近、住宅ローン詐欺の疑いでトランプ氏と閣僚から厳しく批判されている。司法省は、ビル・パルテ連邦住宅金融局長が最初に提起したこれらの疑惑を調査する計画を発表した。

クック氏は不正行為の容疑で起訴はされていない。

ＦＲＢはこの報道についてコメントを控えた。

トランプ氏がこれらの疑惑を理由にクック氏を解任する法的権限を有しているかどうかは不明。法律では、大統領はＦＲＢ理事を「正当な理由」がある場合に限り解任できると規定しているが、正当な理由による解任の要件は明確に定義されていない。

トランプ氏はクック氏への書簡の中で、「あなたを解任する十分な理由があると判断した」と述べている。

（ＣＮＮが住宅ローン関連書類を調べたところ、クック氏は２件の住宅ローンを組んでおり、どちらも同氏の主たる居住地として記載されていた。しかし同氏がなぜそうしたのか、あるいは故意にそうしたのかは判然としない）

「金融問題におけるあなたの欺瞞（ぎまん）的で、犯罪の可能性もある行為を考慮すると、私はあなたの誠実さにそれほど信頼を置けない。少なくとも、問題となっている行為は金融取引における重大な過失を示しており、金融規制当局者としてのあなたの能力と信頼性に疑問を投げかけている」と、トランプ氏は書簡の中で言い添えた。

この解任は法廷で争われ、最高裁まで持ち込まれる可能性もあるが、トランプ氏によるクック氏の解任を受け、世界最大の経済大国の中央銀行は未知の領域へと踏み出すことになる。

例えば、クック氏がＦＲＢ理事を即時退任しなければならないかどうかは不明であり、その場合、トランプ氏がクック氏の後任に別の人物を指名する機会を得るのかどうかも判然としない。

ＦＲＢの次回の金融政策決定会合は９月１６日と１７日で、開催まで既に１カ月を切っている。

先週、クック氏は声明を発表し、「脅しによって」辞任するつもりはないと強調。ＦＲＢの一員として、自らの財務状況に関するいかなる質問も真剣に受けるつもりであり、現在正確な情報を収集しているところだと説明した。

ＦＲＢは、政治家からの独立性を確保するよう設計されている。とりわけ物価上昇を抑制しつつ雇用市場を支援するという二重の使命を果たす上で、政治的配慮ではなく経済データに焦点を当てられるように、そうした措置が講じられている。