こんにちは。新潮社校閲部の甲谷です。

さぁ、今週もクイズから行きますね。

前に出題した「代用字」について。例えば「年令」の“令”は代用字で、本来は「年齢」です（「年令」がダメというわけではありません）。では、以下の熟語における本来の表記はそれぞれ何でしょうか？

1.格好 2.編集 3.包帯 4.布団 5.戦没

【回答】皆さん、分かりましたか？クイズの答え合わせをしてみましょう

合わせって何だっけ

さて、これまで3回にわたって、校閲とAIの関係について考えてきました。校閲における3要素のうち「ファクトチェック」と「素読み」についての検証を終えましたので、今回は最後の要素「合わせ」をAIが担えるのか、考察したいと思います。

AIに解読できるかな？

まず「合わせ」とは何でしょうか――以前の連載内容を簡単に振り返ると、「手書きの文字と、活字になった文字が合っているかどうか、一字一句確認する」というものでした。

前時代的と言われそうな作業です。よく私も「手書きで原稿を書いている作家さんなんてほとんどいないでしょ？」と訊かれることがあるのですが、実際には一定数の作家さんが手書きで、私自身も週に1、2回は手書き原稿の合わせの作業を行っています。

また、合わせの作業をするのは手書き原稿に限りません。データ入稿の作家さんとのやりとりでも、ゲラ上での修正は手書きベースになることがほとんどなので（PDFにタッチペンで書かれる場合も含む）、校閲や編集者の合わせ作業が必要です。

さらには、データ内で修正が行われたとしても、それを出版社側がゲラに反映させる場合はたいてい、手書きによるゲラへの「転記」が必要になります。ここで、転記ミス等がないかをチェックしなければ、作者の修正とは異なる文章がそのまま本として印刷され、大問題になってしまいます。

このように、校閲者は実は2025年の今でも毎日、大量の手書き文字に触れているのです。詳しくは、当連載第４回「『ファクトチェック』や『誤字脱字』だけじゃない…校閲部員が重視する『合わせ』とは何か？」をご参照ください。

AIは「合わせ」を行えるのか

では、こうした「合わせ」の確認を、AIはミスなく行うことができるでしょうか？

まず、大事な点として「文字を解読できれば良いというわけではない」ということを押さえておかねばなりません。

著者や編集者がゲラ上に手書き文字で修正を入れる場合、単に文字を書くだけでなく、「挿入位置の指定」や「削除箇所の指定」などを行います（そうしないと、どこの文字を変えればいいのか印刷所は判断できません）。テレビドラマなどでご覧になったことがある方も多いかもしれませんが、この指定の量が多い場合、ゲラは文字だけでなく線で「真っ赤」になります。

ゲラ上の四方八方に向かって赤線を引き出し、上下左右の余白をフル活用して文字を書き、それでも足りない場合は別紙や、裏に書いたりすることもあります。データで新たに挿入する場合も、やはり「挿入箇所」は手書きで指定するので同じことです。

つまり、「合わせ」の作業では常に「文字ではない情報」の読み取りも必要になり、しかも書き間違いや指定の間違いなどに気づいて臨機応変に対応する力が求められるわけですから、仮に文字を100％正確に読み取れるAIが完成しても、それだけでは不十分なのです。

「基地」と「墓地」

また、スキャン等による文字の読み取り（OCR）は以前から導入されていますが、例えば“音引（おんびき）”と“ダーシ”を判別できず「コンピューター」が「コンピュ―タ―」と出力されてしまったり（伸ばし棒にご注目）、拗促音を判別できずに「コンピユーター」となることも多いです。

こういった誤字をAIの判定により減らすことも可能かもしれません。しかし、連載で前回検証したように、生成AIの素読み能力は、時系列や文脈判断などの要素で“合格水準”にはまだまだ達していない状況です。例えば、OCRで「基地」と「墓地」の読み取りミスがあったとして、生成AIが常に文脈を適切に読み取り、検知してくれるかどうかは疑問が残ります。

他の例もご紹介します。ゲラ上では、校閲や編集の疑問に対して作家さんが修正せず「そのまま」にする場合「ママ」と書くのですが、私が実際に担当したゲラで、作家さんが書いた「ママ」が実は「母（Mom）」の意味の「ママ」だったことがあります。AIはそこまで正確に判断できるでしょうか。

なお、AIを搭載した各社のOCRサービスを見てみると、現状、解読率は95%前後のものが多いようです。一見、精度が高いように思えますが、20文字に1文字は間違っている可能性があるということです。そのままの状態で出版することは当然、できませんよね。

手作業は廃止できない

ここまでお読みになった読者の方から、こんな疑問が飛んできそうです。

「修正も全部パソコン上で、データだけでやれるようにして、手書きを廃止すればよいのでは？」

ごもっともな意見です。しかし、出版物ではその工程上、手書きを廃止することはできないのです。

詳細はまた改めて書こうと思いますが、理由を簡単に言うと、書籍というのは「wordなどのデータをそのままプリントアウトしている」ものでは決してなく、組版という複雑で緻密な工程を経ているからです。組版を経た上での試し刷り（＝ゲラ）に修正をかける場合は、データを入れ直すのではなく、手作業で修正を入れるのが原則です。画家が完成間近の絵画に、一部分だけごくわずかな色味の修正を入れる際、わざわざ一から描き直したりはしないのと似ているかもしれません。

また、手書きの修正のほうが「どこがファクトチェック済みで、どこは新規での確認が必要か」といったことがわかりやすく、データ上で修正して全てを再入稿するよりもかえって効率が良いのです。データ再入稿の場合、校閲は事実上、一から読み直さなければなりません（そのため「再入稿」という言葉を聞くと校閲者は反射的にビクッとなります）。

AIには手の届かない領域もある

以上のように、出版業においてはその作業の特性上、「合わせ」をAIに一任することはなかなか難しそうです。というより、「人間がやったほうが早くて正確」な領域と言えるかもしれません。

AIが担える領域、担えない領域。それぞれを適切に判断したうえでAIとうまく付き合っていく。難しい課題ですが、今後、校閲の仕事においても避けては通れないことだと思います。それが時代の流れというものでしょう。

数十年前と今とでは、校閲の仕事内容は大きく変化しました。活版印刷の時代は「合わせ」、すなわち手書き原稿と活字の照合に多くの時間を割いていた校閲者ですが、今ではファクトチェックにかける時間の割合が大きくなりました。手書き原稿の割合が減った一方で、インターネットの発達により調べられることの範囲が爆発的に広がったためです。本格的なAI時代に突入すれば、校閲者の仕事内容は再び変化するかもしれません。

校閲の仕事は知的好奇心がなければ務まりません。AIを嫌ったり、恐れたりするのではなく、「理解しようとする」気持ちを、今後も忘れないようにしたいです。校閲者は原稿の文字だけでなく、心も「合わせ」ているのですから……。

次回は「AIと校閲」について、私なりに総括をしたいと思います。

甲谷允人（こうや・まさと Masato Kouya）

1987年、北海道増毛町生まれ。札幌北高校、東京大学文学部倫理学科卒業。朝日新聞東京本社販売局を経て、2011年新潮社入社。校閲部員として月刊誌や単行本、新潮新書等を担当。新潮社「本の学校」オンライン講座講師も務める。

