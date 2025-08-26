「優勝できるチームをつくる」練習合流の富永啓生選手 開幕に向け意気込み語る レバンガ北海道
（富永啓生選手）「まずはＣＳに出場して、そこからチャンピオンを狙っていけるように。自分の持ち味・自分のやるべきことをやって、自分が北海道にきて優勝できるチームをつくるというのが個人としても目標になってくると思うので、そこを達成できるように頑張っていきたい」
日本代表としてアジアカップで活躍したバスケットボール・レバンガ北海道の富永啓生選手が、新しいシーズンのスタートを前に先週、北海道に戻ってきました。
この日は攻守の切り替えを中心に午前と午後で練習が行われ、富永選手はさっそく得意のスリーポイントシュートを決めていました。
練習には外国籍選手を含むチームメンバー１３人全員が参加。
今シーズンから新しくチームに加入し、ＮＢＡで２８４試合出場している身長２１１センチのジャリル・オカフォー選手が、ゴール下での強さをみせました。
（ジャリル・オカフォー選手）「個人的にはどんな状況でも自分のベストをつくして、このチームの勝ちに貢献したい」
（富永啓生選手）「自分としてももっとチームメートと積極的にコミュニケーションをとって、チームケミストリー(個人の能力を引き出す連携）も築けていけたらと思っている」
レバンガ北海道は１０月４日にアウェイで今シーズン初戦を迎えます。