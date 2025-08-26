（富永啓生選手）「まずはＣＳに出場して、そこからチャンピオンを狙っていけるように。自分の持ち味・自分のやるべきことをやって、自分が北海道にきて優勝できるチームをつくるというのが個人としても目標になってくると思うので、そこを達成できるように頑張っていきたい」



日本代表としてアジアカップで活躍したバスケットボール・レバンガ北海道の富永啓生選手が、新しいシーズンのスタートを前に先週、北海道に戻ってきました。





レバンガ北海道とＢリーグの規定上、最も長い４年契約を結んだ富永選手は、先週金曜日にチーム練習に合流しました。この日は攻守の切り替えを中心に午前と午後で練習が行われ、富永選手はさっそく得意のスリーポイントシュートを決めていました。練習には外国籍選手を含むチームメンバー１３人全員が参加。今シーズンから新しくチームに加入し、ＮＢＡで２８４試合出場している身長２１１センチのジャリル・オカフォー選手が、ゴール下での強さをみせました。（ジャリル・オカフォー選手）「個人的にはどんな状況でも自分のベストをつくして、このチームの勝ちに貢献したい」（富永啓生選手）「自分としてももっとチームメートと積極的にコミュニケーションをとって、チームケミストリー(個人の能力を引き出す連携）も築けていけたらと思っている」レバンガ北海道は１０月４日にアウェイで今シーズン初戦を迎えます。