「風もないのに揺れていた」直前の嫌な予感が的中！突然目の前に巨大な木が落下し直撃寸前「まさか落ちてくるとは」 宮崎市
宮崎市で、長さ2mある木の幹が道路に落下する瞬間をカメラが捉えた。間一髪で難を逃れた目撃者は、直前に木が不自然に揺れているのを見て違和感を覚えたという。
違和感的中、目の前に巨大な木が落下
8月21日、宮崎市でカメラが捉えた恐怖の瞬間…
巨大な木が道路に落下し砕け散ったかと思えば、続けざまに竹のようなものが道路を突き刺す勢いで落ちてきた。
目撃者：
もう目の前ですよ！怖いですよね。まさか落ちてくるとは思わないですよね。
目撃者はこの直前、ある光景に嫌な予感がしたという。
目撃者：
風もない状態だったのに木がゆらゆら揺れておかしいなと…。
木が腐って重さに耐えきれず落下か
そのわずか2秒後、予感は的中した。
落ちてきたのは長さ2m、直径約20cmほどの木だ。
目撃者：
ぶつかっていたら、多分フロントガラス割れている。
目撃者は安全を確認してから車を降りると、落ちてきた木を道路脇へ移動させた。
木を撤去した宮崎県によると、中が腐っていて重さに耐えきれず落下したとみられるという。
（「イット！」8月25日放送より）