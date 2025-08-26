「風もないのに揺れていた」直前の嫌な予感が的中！突然目の前に巨大な木が落下し直撃寸前「まさか落ちてくるとは」　宮崎市

宮崎市で、長さ2mある木の幹が道路に落下する瞬間をカメラが捉えた。間一髪で難を逃れた目撃者は、直前に木が不自然に揺れているのを見て違和感を覚えたという。

違和感的中、目の前に巨大な木が落下

8月21日、宮崎市でカメラが捉えた恐怖の瞬間…

巨大な木が道路に落下し砕け散ったかと思えば、続けざまに竹のようなものが道路を突き刺す勢いで落ちてきた。

目撃者：

もう目の前ですよ！怖いですよね。まさか落ちてくるとは思わないですよね。

目撃者はこの直前、ある光景に嫌な予感がしたという。

目撃者：

風もない状態だったのに木がゆらゆら揺れておかしいなと…。

木が腐って重さに耐えきれず落下か

そのわずか2秒後、予感は的中した。

落ちてきたのは長さ2m、直径約20cmほどの木だ。

目撃者：

ぶつかっていたら、多分フロントガラス割れている。

目撃者は安全を確認してから車を降りると、落ちてきた木を道路脇へ移動させた。

木を撤去した宮崎県によると、中が腐っていて重さに耐えきれず落下したとみられるという。

（「イット！」8月25日放送より）