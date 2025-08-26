ブラックバーンはレギア・ワルシャワから日本代表MF森下龍矢の加入を発表

イングランド2部ブラックバーンは8月25日、ポーランド1部レギア・ワルシャワから日本代表MF森下龍矢が加入したことを発表した。

クラブは3年契約に加え1年の延長オプションがある長期契約になっていることを伝えている。ファンからは「びっくりすぎる！」と驚きの声があがっている。

2020年にサガン鳥栖に加入してプロとしてのキャリアを歩み始めた森下は、2021年に名古屋グランパスへ移籍。2024年1月にレギア・ワルシャワへレンタル移籍した後、今年に入って完全移籍を果たしていた。

2024-25シーズン、公式戦51試合に出場して14ゴール14アシストを記録し、6月の北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選のインドネシア戦（6-0）では日本代表として初ゴールを挙げるなど、飛躍を遂げたなか、今夏の移籍市場でイングランドへ渡ることとなった。

ポーランドでは、ウイングバックだけでなく、ウイングやインサイドハーフでも起用された森下。移籍金は200万ユーロ（約3億5000万円）を超えるという報道もあり、SNS上では「まじかよ！」「ヤバすぎます」「これはいい補強」「新天地でも頑張れ！」「大橋との共闘楽しみ」との声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）