はてな匿名ダイアリーに「大人になって驚いたこと」が登場。投稿者は「転んだときの心身へのダメージが子供時代の5倍くらいあること」と書き、これを受けて多数のコメントが書かれた。身体的衰えだけでなく、「大人は思ったより大人ではない むしろ大人のほうが少ない」というものもあった。【中川淳一郎／ネットニュース編集者】

【写真】波平より歳下とは到底思えない50代筆者が短パンTシャツでバーベキューをする様子

波平はまだ54歳

筆者が大人になって驚いたことは「会社で『スーダラサラリーマン』がいる」ことだった。何しろ、それまで見ていたサラリーマンもののドラマの登場人物や、就職活動で出会った人々は仕事に邁進し、様々な課題を解決する優秀なイメージの人ばかりだったからだ。

大人らしくない大人が急増中？

会議に遅刻をするのはザラだし、メールの文面をコピペして何人にも送るものだから宛名を間違えたりするのもしょっちゅう。得意先での月例打ち合わせで、開始時刻になっても先輩が来ないので電話したら「ゴメン、今起きた……。任せた」と言われることも3回に1回あった。さらには「外での会議は16時からにしろ」という別の先輩の助言を聞いてぶっ飛んだ。

「16時より前に設定すると、会社に戻らなくてはいけなくなるんだよ。会議って大抵1時間だろ？ ウチの会社は定時が17:30だから、17:25ぐらいに飲み屋から『会議やっと終わりました。直帰します』と言えばいいんだ」

こうした経験を経て、これも人間、と今ではスーダラサラリーマンや「働かないおじさん」に驚かなくなったが、50歳を越えるとまたまた様々なことに驚くようになる。主に肉体関連のものだ。私は現在52歳、驚いたことを10個挙げる。

【1】磯野波平的威厳がない

『サザエさん』一家の家長・波兵はいつも浴衣を着て、食卓では上座的場所に座っている。カツオに「バッカモーン」と雷を落とす迫力を持ち、いかにも昭和のカミナリオヤジといった威厳を持っている。そんな波平はまだ54歳。こちとら夏は短パンTシャツで、知り合いの小学生の息子・娘からはクワガタを飼育しているということで、「クワガタおじちゃん」と呼ばれ、タメ口で「ねぇねぇ、見せて〜」と言われている。

別の女の子からは「クイズを出して〜」と言われ、自動車内の30分、延々クイズ大会をするか、「ドラえもんの道具で一番欲しいもの」を議論したりする。完全に彼らから同格扱いされているのだ。

20メートル全力走で悶絶

【2】骨が折れやすくなった

50歳の時、居酒屋で転び左手を畳の床につけたら左上腕が見事にポッキリと折れた。人生初の骨折である。腕をついたわけだから、高さはたかだか1メートルほどであろう。骨の密度が低下しているのに加え、筋肉量も減っているため容易に骨折したものと思われる。入院すると、同室に骨折している患者が5人いたが、一人が50代で、4人が60代以降だった。今後ますます骨は弱くなるので、もう転ばないよう心掛けるしかない。

【3】20メートル走ったら息が上がる

30代まで、信号が点滅したら横断歩道をダッシュしたが、40代以降は諦めるようになった。しかし、どうしても急いでいる時はダッシュするのだが、スピードが遅い上、20メートルの距離でもう悶絶してしまう。20代の頃は登山のトレーニングとして7km走るのもラクだったのに、もはや別人かのようである。

【4】1メートルの高さを飛び降りることができない

かつて、2メートルぐらいの壁やフェンスからであれば地面に飛び降りることができたが、今は1メートルですら無理。そこを飛び降りるぐらいだったら、回り道をして、平らな道から目的地へと向かう。前述の骨折が恐ろしいというのもあるし、着地の瞬間の捻挫も懸念されるため。

【5】大盛りは食べられないどころか、「小さめ」「ハーフ」を注文する

かつて家系ラーメンでは、普通盛りにライスをつけていたし、博多系のラーメンでは替え玉もやっていた。大盛りはあまりしないが、食べろと言われたら食べられた。だが、今や家系では券売機の「ミニ」「麺半分」を選択するようになってしまっている。素麺も以前は3束（150グラム）を食べていたが、今は1.5束（75グラム）だ。パスタも110グラムだったが、今や52グラムを量ってそれしか食べられない。ご飯は1合炊けば3食分である。だから、「食べ放題」はもってのほかである。

精神はあまり成長しなかった

【6】酒が弱くなると思ったが弱くならない

「若い頃はいくらでも飲めたからな〜」という先達の声をよく聞いていた。自分もそうなるのかと思っていたが、まったくそんなことはない。さすがに若い頃のように大酒飲み勝負などはしなくなったものの、特に限界は来ない。ただ、気付いたら寝ていることはある。

【7】人の名前が覚えられない

新しい人と会い過ぎるという問題もあるのだが、かつて名刺を見れば、その名刺を受け取った時の映像と相手の顔を思い出せたが、今はもう無理。一発で名前を覚えられる人は3人に1人ほどになってしまった。しかも、かなりの確率で「小林」と「伊藤」を間違えてしまう。なぜかこの2つは「上品系の苗字」というイメージがあり、間違える。



【8】60代の人が意外と元気なことを知り、己と比較して絶望する

上記のようなことから自らの体が弱くなったことを痛感しているが、あまり年齢が変わらない60代の人々の元気さに絶望感を覚える。何しろ、平然とゴルフやダイビングをしたり、ハシゴ酒は4軒、なんてことも可能。それでいてその5時間後には仕事に出ている。波平の時代は55歳が定年だったが、この人達はいつまで働くんだ！ と舌を巻いてしまう。

【9】同世代に孫がいる

地方都市に住んでいるというのもあるのだが、孫がいる同世代も案外多い。それはそうなのだ。たとえば20歳で自分が生まれたとして、自分も20歳で子供を授かったとしよう。今の時代、地方とはいえ結婚年齢は上がっているから、その子が23歳で結婚したらその段階で本人は43歳。2年後に孫が生まれた時は45歳。となると52歳の場合、すでに「今年から孫が小学校なのよ〜」なんて言われるのである。

【10】相変わらずファミコンをやり続け、『キン肉マン』を読んでいる

かつて大人になったらゲームなどやらないようになると思っていたが、やり続けて早や45年。友人と「秘密基地」に集まったらそこではファミコンミニ（30のゲームが内臓された小型ファミコン）と、スーパーファミコンで「ぷよぷよ」や「桃太郎電鉄」「マリオカート」を相変わらずやる52歳になってしまった。

さらには、週刊少年ジャンプも少年でなくなったらもう読まないだろうと思っていたのだが、漫画喫茶に行くとつい読んでしまうのは80年代中盤のジャンプの漫画。しかも、今は『キン肉マン』が連載されているため、新しいコミックスが出たら買ってしまう。

というわけで、改めて自分の人生を振り返ったが、身体は衰えるものの、精神はあまり成長しなかったことがよく分かった。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部