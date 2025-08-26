手の甲まで、日差しをブロック。動いても快適なUVジップパーカー【ロキシー】のラッシュガードがAmazonに登場中‼
しっかり守って、すっきり着こなす。機能派ラッシュガード【ロキシー】のラッシュガードがAmazonに登場!
ロキシーのラッシュガードは、手元までしっかり覆える設計で、高いUVカット性能（UPF50+相当）を活かした日焼け対策に優れた一枚。フード付き仕様で首回りの紫外線もカバーできるため、真夏の屋外でも安心して過ごせる。
速乾性のあるクイックドライ素材を採用し、水辺でも汗ばむ場面でもさらりとした着心地をキープ。軽量で動きやすく、アクティブなシーンでも快適さが続く。
胸元には控えめなブランドロゴを配し、デザインはシンプルながら機能性とスタイリッシュさを両立。プールや海、キャンプなどのアウトドアにはもちろん、旅行時の羽織りや日常のUV対策としても活躍する。
一枚あるだけで、夏の快適さが大きく変わる。季節の必需品として、ワードローブに加えておきたいアイテムだ。
