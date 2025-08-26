【前後編の前編／後編を読む】“母は社長愛人だったの…”妻の悲痛な告白にも「ふふふ」と笑う42歳夫 それでも学んだ「これが愛かも」

不倫をした男性の取材を続けていると、「根っからの女好き」と「根っからの女嫌い」がいるとわかってくる。不倫した女性の場合は、そこまで大きく分かれないと感じていたが、最近は「男性への思いが複雑化している」女性も増えているようだ。

「僕の場合は、たぶん女性が嫌いなんだと思う。ずっと女性への憧れが強いと思い込んでいましたが、実は嫌いなんだと。やっと認める気持ちになってきた」

「両親は、ごく普通の結婚をしていたんですが…」徹治さんの“闇”は深そうだ

秋川徹治さん（42歳・仮名＝以下同）は、苦しそうな表情でそう言った。離婚すること2回、3度目の結婚をして3年が経過したところで、また揉めているという。3度目の結婚相手は、彼が独身時代につきあっていた既婚女性だというから、人間関係は複雑である。子ども時代から「なにやら複雑な人生を送ってきた」と彼は苦笑した。

「僕の両親は、ごく普通の結婚をしていたんですが、父には外に女性がいた。そちらには子どもが3人もいたんです。父は結婚という制度の中で僕をもうけ、制度外で3人の子がいたわけ。そのうち父は帰ってこなくなり、第二の家庭が第一の家庭になって、まるで僕らが結婚外の家庭みたいになった。母は頑として離婚に応じなかったみたいです。慰謝料と養育費をがっぽりもらって離婚したほうがいいと叔父が説得したけど、母には自分が正妻だというプライドがあったんでしょうね」

「わけがわからない」母

生活費だけは滞りなく振り込まれていたが、母は精神的に不安定になり、父に似てきた徹治さんをときどき邪険に扱った。彼を抱きしめてさめざめと泣いたかと思うと、急に「あっちに行け」と突き飛ばされたこともある。

「わけがわからないからなるべく近寄らないようにしていました。叔父が定期的に来てくれたのが唯一の救いだった。とはいえこの叔父も曲者で、ときどき母の財布からこっそりお金を抜いていた。僕は知っていたけど黙っていました」

大人はわけがわからない、信用できない。そう思いながら大きくなった。地元の公立高校に入学したとき、父に連絡をとって面会を求めたが「忙しくて会えない」と断られた。

「大学には行きたいから学費を出してほしい、僕はあなたの実子ですと電話で言ったら、合格したら連絡しろと言われました。母に、東京の大学へ行くつもりだと言ったら、母は『あんたがいなくなったら死んでやる』と。そのころ母はスナックのアルバイトをしながら、あちこちの男性を渡り歩いていたみたいですね。帰ってこないこともあったし、『〜〜の妻ですけど』と女性が家に乗り込んできたこともあった。僕はいっさいの感情を捨てて勉強しました。3年後、大学に受かったとき、父に学費と振り込み先を速達で伝えました。ついでに初期の生活費も寄越せと言ってやりました。父は学費を振り込み、僕にもいくばくかのお金をくれました」

東京へ発つ日の朝、彼が目を覚ますと階下から嬌声が聞こえた。母が男を引っ張り込んでいたのだ。情けなさが募った。男がいなければ生きていけない女を憎んだと彼は言う。

「死んでやるからね」が現実に

それから1年もたたずに母は本当に死んでしまった。「死んでやるからね」が現実になったのだ。

「自殺か不慮の事故かは結局、わからなかったんですが、最終的には事故として処理されたようです。僕に生命保険のお金が入ってきた。あの母が保険をかけていたなんてちょっとびっくりしました。しかも母は保険証書を叔父ではなく、遠く離れたところに住む唯一の親友に預けていたんです。その人から連絡をもらって会ったんですが、『彼女にはあなたが自慢の息子だったのよ』と言われてさらに面食らいました。僕は母に愛されているなんて思っていなかったし、愛されたいと思ったこともなかった。封印していた感情の堰が一気に崩壊して、母への恨みつらみが噴き出しました」

そして迷走がはじまった

そんな下地があっての20代。彼は迷走し続けたという。今さら非行に走るわけにもいかず、その歪んだ気持ちは結局、女性との対応に表れた。

「好きでもないのに、口説いてつきあってすぐ別れるを繰り返していました。どうせ相手だって僕のことが好きなわけではないだろうと思い込んでいたし、そもそも人を好きになることがよくわからなかった」

就職したが、仕事がつまらなくなって1年で辞めた。ちょうど大学時代の先輩が起業を考えていると連絡をくれたので誘いに乗って、共同代表としてIT関係の会社を設立。これが地道な営業のかいあって、2年もたたないうちに軌道に乗った。そのころパートで働いてくれたのが同い年の紗絵さんだ。ともに仕事をしているうちに親しくなったが、さすがに同僚を口説く気にはなれなかった。

「でも紗絵のほうから誘ってきて……。彼女、結婚したばかりだったのに夫の愚痴ばかりこぼしていた。そんなに嫌なら離婚すればいいのにと淡々と言ったら、『あなたっておかしな人ね。普通はもっと慰めてくれるものだけど』と笑い出して。結局、誘いに乗ってしまったんですが、半年もたたずに夫にバレて……。でも夫は『今後はオレが変わる。だから戻ってきてくれ』と土下座したんですって。結局、夫婦仲を修正するスパイスにされただけだった」

紗絵さんはパートを辞め、「またね」と去っていった。あっけらかんとしたものだったから、彼はますます女性のことがわからなくなったという。

歪んだ女性観を自覚

28歳のときに最初の結婚をしたが、すぐに別の女性と関係をもって2年後には離婚。32歳で2度目の結婚をしたものの、またも3年後に離婚。

「共同代表の先輩に、さんざん怒られました。『結婚したくもないのにするからいけない。おまえのしていることは相手を傷つけているだけだ』と。そのころになって、ようやく自分の背景と自身の人間性について考える気になりました。親のせいにするつもりはないけど、知らないうちに自分は歪んだ女性観をもっているのではないかと薄々わかってはいたので。家庭をもちたいと思っているわけではないのに、相手が結婚したいと言うとしてしまうんですよね。女性を信用していないし、女は怖いとわかっている。それでも頼まれるとイヤとは言えない。結婚してからちょっとでも嫌なことがあると、母から逃げたように女性から逃げる。でも、どうすればいいのかはわからない」

仕事関係において、彼は誰ともトラブルを起こしたことはないという。相手の言い分を聞き、自分の意見を述べる。それだけでうまくいく。なのにどうして対女性になるとうまくいかないのか、彼にはわからなかった。

「特定の女性に、特別な感情をもたないからいけないんだと先輩に言われたけど、特別な感情があると行動が変わるんですかね。かえって怪しくないですか？」

軽い気持ちで女性とつきあうな、と言われても…

人を愛することがどういうことなのか、正解をもっている人はいないのかもしれない。愛が暴力に変換されてしまう人もいるし、愛を伝える術をもたない人もいる。そして自分の中に相手を愛おしいと思う感情がわかない人もいるだろう。誰もがそれについてもがいているのではないか。

「軽い気持ちで女性とつきあうからいけないと先輩は言うんですが、重い気持ちでつきあうという意味もわからない。関係をもってしまって、相手が望むから結婚した。それは重い気持ちだと僕は思うんですが」

好きだから一緒にいたい、人生をともに歩きたいから結婚したい。一般的にはそういう「錯覚」で結婚が成立するのかもしれないが、徹治さんにその錯覚は起こらない。彼にしてみれば、同居して生活をともにすることでお互いに興味を失うものではないのか、そうなれば他の新鮮な異性に目が向くのは当然……となる。つまり彼はパートナーに何も求めていないのだ。そこが彼の強みなのか弱みなのかわからないが、一般的な理屈が通らないゆえんだろう。

