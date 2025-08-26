【Fender Made in Japan Hybrid II Jazzmaster】（愛知県 りょ。 X歳）

今回は1695回で投稿した漆黒のジャズマスターを大改造したので、再度投稿させて頂きました。

購入以来すっかりジャズマスターの虜になってしまいまして、「もうこれ一本で全部完結出来るようにしちまおう！」…と思い経ち、リペアショップに足を運びました。いや、パーツ選びが楽しくて仕方なかったです。

「どこかに売ってそうだけど、どこにも売ってないやつ」をコンセプトに、ボディをザグってオミットされていたプリセット回路を追加、CuNiFeワイドレンジハムバッカーを搭載、特注のアノダイズドピックガードに変更…等々、手間暇かけてオンリーワンな仕様の楽器にして頂き、大好きなBUCK-TICKの楽曲に肖って『No.9』と命名しました。

内部はバチバチに改造しつつも、あくまでもFenderのジャズマスターとしてスッキリと纏まったビジュアルに仕上げて頂いたのが一番のお気に入りポイントです。なんでもアノダイズドピックガードと質感が合う様にネジの頭にヤスリがけまでしてくれたとか…職人さん達の技術と拘りに感服してしまいますね。

勿論クリーンからディストーションまで気持ち良く鳴らせるCuNiFeの汎用性の高い音色にも大満足です。

以前の投稿で烏丸編集長が仰っていた「オールラウンドに対応できる弩級のキャパシティ」をまさに体現したようなこのNo.9。今後ともかき鳴らし続けて行きたいと思います。

漆黒状態からアノダイズドになったことで、見た目の攻撃力がぐんと増してるー。ミリタリーな雰囲気はないものの、武器感が生まれて貫禄が凄い。ここでCuNiFeに手を伸ばすなんて、違いの分かる男過ぎて震えました。CuNiFeはベスト解なんじゃない？そこにプリセット回路が加われば、そりゃサウンドメイクも細かなニュアンスコントロールも思うがままっすね。バズストップバーが設置されているという事実からも、基本性能の高いオールラウンドに使えるギターを求めるという背筋の伸びた指向性を検知しております。CuNiFe最高。（BARKS 烏丸哲也）

