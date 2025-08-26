女性の社会進出が叫ばれるようになって久しいが、それでも我が国の民間企業における女性役員の比率は諸外国に比べて低いとされる。今夏、最高裁の人事で新たに女性判事が就任したことが話題を呼んでいる。今後も女性判事が増えていくのならば、司法府の最高機関の人事はどのように動いていくのか。史上初の女性長官が誕生する可能性はあるのか。日本社会を揺るがす注目裁判の判決にも影響が出てくるという、その人事の焦点は――。【田山雄介/司法ジャーナリスト】

【写真を見る】奥の院と呼ばれる最高裁

前東大法学部学部長の沖野眞已（まさみ）氏が、7月24日付で最高裁判事に就任した。我が国の最高審級である最高裁の裁判官は、トップである長官と14人の判事の計15人で構成されている。沖野氏の就任で15人中4人が女性となり、女性比率は過去最高となった。こうなると、がぜん注目されるのが、初の女性トップの誕生だ。現在、法曹三者（裁判官、検察官、弁護士）の組織のうち、検事総長、日本弁護士連合会（日弁連）会長はともに女性。昨年放送されたNHK連続テレビ小説『虎に翼』の影響もあり、「女性と法曹」に改めて注目が集まっているが、司法界でも裁判所、特に最高裁は「奥の院」と揶揄されるほど独特の世界。「女性長官」の誕生は、そう簡単なものではなさそうだ。

最高裁の裏側

法律や命令が憲法に違反していないかの最終判断を下す最高裁は、三つの小法廷と一つの大法廷で構成されている。15人の最高裁裁判官は、長官も含めて全員が第1小法廷（通称・1小）、第2小法廷（同・2小）、第3小法廷（同・3小）のいずれかに所属している。ちなみに、第1〜第3と順番がついているものの序列などは意味しておらず、三つの小法廷は並列の関係にある。これに対し、大法廷は長官を裁判長とする15人全員の合議体だ。過去の最高裁判例が変更される可能性がある事件や、違憲判断が出る可能性の高い事件など、いわゆる重要事件を審理する。

ちなみに現在の最高裁裁判官のメンバーは次の通りだ。（敬称略）

【第1小法廷】安浪亮介、岡正晶、堺徹、宮川美津子、中村愼

【第2小法廷】今崎幸彦（長官）、三浦守、岡村和美、尾島明、高須順一

【第3小法廷】林道晴、渡邉惠理子、石兼公博、平木正洋、沖野眞已

「6：2：4：2：1」

最高裁の裁判官になる人物は、裁判所法で「識見が高く、法律の素養がある40歳以上の者」と定められている。いわゆる「職業裁判官」でなくてもなれるが、実は出身分野別に「枠」が割り当てられている。その比率は「裁判官6、検察官2、弁護士4、行政官2、学者1」。これは長年、ほぼ変わっていない。

現メンバーを区分すると、裁判官出身は長官の今崎氏を筆頭に安浪氏、尾島氏、中村氏、林氏、平木氏。検察官出身は三浦氏と堺氏。弁護士出身は岡氏と宮川氏、高須氏、渡邉氏。消費者庁長官などを務めた岡村氏と元外交官の石兼氏が行政官出身、東大法学部の学部長だった沖野氏が学者出身。まさに「6：2：4：2：1」となる。

法律では、最高裁長官については「内閣の指名に基づき天皇が任命する」、最高裁判事は「内閣が任命する」としか任命方法を定めておらず、あくまで慣習でそうなっている。

このほど就任した沖野氏は、史上10人目の女性最高裁判事となる。“第1号”は1994年。元労働省（現厚生労働省）の官僚だった高橋久子氏が、初の女性最高裁判事に抜擢された。時の政権は非自民連立の細川護熙政権。「女性登用をアピールする『肝入り』だったといわれています」（政界関係者）。

その後、元社会保険庁長官の横尾和子氏、元労働省官僚の桜井龍子氏、慶大大学院教授だった岡部喜代子氏、弁護士の鬼丸かおる氏、同じく弁護士の宮崎裕子氏がそれぞれ最高裁判事に。そして現在の岡村氏、渡邉氏、宮川氏、今回の沖野氏と続く。

こうやって振り返ってみると、裁判の世界でも着実に女性進出が進んでいるようにみえる。しかし、近い将来、女性が最高裁長官になる確率は、現状では極めて低いといえる。



その最大の理由は、「裁判官出身者が長官になる」という慣習が固定化されていることだ。現任の第21代長官である今崎氏は、「出世ポスト」といわれる最高裁事務総長や東京高裁長官を経て最高裁判事、長官と上り詰めた、いわば保守本流。20代長官の戸倉三郎氏（長官在任期間2022年6月〜24年8月）も、同じく最高裁事務総長―東京高裁長官を経験しており、こうした裁判エリートが長官になるケースが、大半を占めている。では、裁判官出身以外の長官はといえば、検察官出身で第8代長官の岡原昌男氏（同1977年8月〜79年3月）や、弁護士出身で第7代長官の藤林益三氏（同76年5月〜77年8月）までさかのぼらなくてはならない。

また、さきほど述べたように、これまで誕生した女性判事は、いずれも弁護士、行政官、学者の出身者。裁判官、検察官出身の女性最高裁判事は、これまで一人もいないのだ。

