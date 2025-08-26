Anker初の巻き取り式USB-Cケーブル内蔵のUSB急速充電器「Anker Nano Charger (35W, Built-In 巻き取り式USB-Cケーブル)」を発売
アンカー・ジャパンは8月26日、USB急速充電器の新製品「Anker Nano Charger (35W, Built-In 巻き取り式USB-Cケーブル)」を発売しました。Ankerでは初となる巻き取り式USB-Cケーブル内蔵のUSB急速充電器。価格は4990円（税込）で、初回1500個限定でAmazonとAnker Japan公式オンラインストアでは20％OFFクーポンを付与する初回セールを実施しています。
2台のデバイスを同時充電
70cmまで引き出せる巻き取り式USB-Cケーブルを内蔵。ケーブルは約2000回以上の巻き取りと折り曲げに耐える高耐久設計です。USB端子にマグネットを内蔵し、本体に吸着してコンパクトに収納できます。
本体にUSB-Cポートを1基搭載していて、ケーブルと併用して2台のデバイスを同時に充電可能。ポートまたはケーブルの単ポートで最大35W、2ポート使用時には30W＋5Wもしくは17.5W＋17.5Wの合計最大35Wの出力に対応します。
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
本体は「AirPods Pro(第2世代)」程度のコンパクトサイズ。プラグは折りたたみ式なので、カバンやポケットに入れてスマートに持ち運びできます。本体カラーはブラックで、ホワイトが順次発売予定です。
「Anker Nano Charger (35W, Built-In 巻き取り式USB-Cケーブル)」仕様
サイズ：約61×48×30 mm（プラグ/端子部を除く）
重さ：約110g
入力：100-240V~1.2A, 50/60Hz
カラー：ブラック/ホワイト
出力：
単ポート使用時
巻取り式USB-Cケーブル/USB-Cポート：
5V-3A / 9V-3A / 15V-2.33A / 20V-1.75A（最⼤35W）
2ポート使用時
巻取り式USB-C ケーブル + USB-C ポート：
30W+5W/17.5W+17.5W（合計最大35W）
パッケージ内容：Anker Nano Charger（35W, Built-In 巻取り式 USB-C ケーブル）、取扱説明書
注意事項：ホワイトは順次発売予定