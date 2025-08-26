「スト6」、水着キンバリーの乱入イラストを開発チームが作成イラストコンテストで入賞取り消しとなった作品の代替
8月26日 発表
カプコンは8月26日、Nintendo Switch 2/プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Steam用格闘ゲーム「ストリートファイター6」のキンバリー乱入イラストを公開した。
「ストリートファイター」公式Xにて公開されたのは、開発チームが制作したというキンバリーの新しい乱入イラスト。Outfit 4の水着姿が描かれている。
今回の経緯としては、「第2回ストリートファイターイラストコンテスト乱入演出編」にて、入賞作品の内「キンバリー」に関して違反があり、当該作品の入賞が無効となったことから、その代替として開発チームがイラストを制作したとのこと。お詫びとして、各キャラクター入賞作品とともに今回のイラストをプレゼントするとしている。
□「第2回ストリートファイターイラストコンテスト乱入演出編」最終結果発表のページ
【キンバリーの乱入イラストについて】
入賞作品の代替として、スト6開発チームにて乱入イラストを作成いたしました🌊
こちらを、イラストコンテストを楽しんでいただいたみなさまへのお詫びとして、各キャラクター入賞作品とともにプレゼントさせていただきます。… pic.twitter.com/MqbS8LVhX5
