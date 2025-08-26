8月26日 発表

カプコンは8月26日、Nintendo Switch 2/プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Steam用格闘ゲーム「ストリートファイター6」のキンバリー乱入イラストを公開した。

「ストリートファイター」公式Xにて公開されたのは、開発チームが制作したというキンバリーの新しい乱入イラスト。Outfit 4の水着姿が描かれている。

今回の経緯としては、「第2回ストリートファイターイラストコンテスト乱入演出編」にて、入賞作品の内「キンバリー」に関して違反があり、当該作品の入賞が無効となったことから、その代替として開発チームがイラストを制作したとのこと。お詫びとして、各キャラクター入賞作品とともに今回のイラストをプレゼントするとしている。

□「第2回ストリートファイターイラストコンテスト乱入演出編」最終結果発表のページ

(C)CAPCOM