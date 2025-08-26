38歳・スザンヌ、ビキニ姿でプールに大ジャンプ 大はしゃぎの夏旅ショットに反響「めっちゃ素敵」「ママ可愛い」「お綺麗です」
タレントで実業家のスザンヌ（38）が25日、自身のインスタグラムを更新。福岡・大島で夏休みを満喫したことを明かし、プールで遊ぶビキニショットなど、思い出の写真と動画をシェアした。
スザンヌは「夏休み本当に！最後の最後の旅は #宗像大島リゾート」「神守る島、大島 はじめてお邪魔したけどね、天国みたいな場所だ！しあわせすぎて泣きそうになる」とつづり、5枚の写真と3本の動画をアップ。動画には、プールに大ジャンプで飛び込む無邪気で楽しげな様子が映し出されている。
「あんまりリアルタイムで投稿はしないんだけど、あまりにもよくってこのテンションで 笑」と大満足の旅になったことを伝え、一緒に出かけた長男（11）と友人も「ずーっと笑っててまたしあわせ」とうれしそうにつづっていた。
コメント欄には「スザンヌさん気持ちよさそう 楽しそう 可愛い」「夏満喫ですね」「まるで子供のようなはしゃぎっぷり 仕事も遊びも本当に一生懸命で、そこがスーちゃんの良い所なんだな〜」「ママ可愛い」「めっちゃ素敵」「お綺麗です」など、さまざまな声が寄せられている。
