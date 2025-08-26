芳根京子、トロフィーを手に喜びを語る「また瀧なつ夫婦会いたいな」「素敵なドラマをありがとうございます」 出演作『めおと日和』がドラマアカデミー賞5部門を受賞
俳優の芳根京子（28）が23日、自身のインスタグラムを更新。話題作となったフジテレビ系4月期ドラマ『波うららかに、めおと日和』が「第124回ドラマアカデミー賞」で作品賞ほか5部門を受賞し、自身も主演女優賞を受賞。喜びのショットを添え感謝をつづった。
【写真】『めおと日和』がドラマアカデミー賞を受賞しトロフィーを手にピースする芳根京子
芳根は「テレビジョン ドラマアカデミー賞 最優秀主演女優賞頂きました。めおと日和チームで5部門頂きました。みんなみんなおめでとうございます！やったね！とっても嬉しい！」「作品が終わって季節も変わって日常が過ぎて行く今、また皆様から大きな愛を頂けて大感謝です。改めてたくさんの応援ありがとうございました！」とつづり、トロフィーを手にピースサインの写真と喜びを表現した動画を投稿。
「貴一さんと並んで頂けてまたさらに嬉しいのでした...！」と、舞台『先生の背中〜ある映画監督の幻影的回想録〜』で共演し、『続・続・最後から二番目の恋』で主演男優賞を受賞した中井貴一（63）との同時受賞にも喜びのコメントを残した。
この投稿にファンからは「ご縁を大切にしながら、なつ美役を越えて、更なるご活躍を祈っています」「舞台のお稽古やドラマの撮影でとても忙しい中、皆さんと一緒にこんなに温かい作品を生み出されたこと、本当に素晴らしいです！」「是非続編お願いいたします」「素敵なドラマをありがとうございます めおと日和チームの方々の受賞もとても嬉しいです」「きょんちゃんの可愛らしさが際立った素晴らしい作品でしたね」「また瀧なつ夫婦会いたいな」「大好きなめおと日和の受賞と、江端夫妻の受賞が何より嬉しいです」などの声が寄せられている。
