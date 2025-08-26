NetflixのWBC独占配信、読売新聞が言及「WBCIが当社を通さずに直接Netflixに対し」 地上波は“ハイライト”のみ
読売新聞は26日、公式サイトにて、NetflixのWBC日本国内独占について声明を発表。「WBCIが当社を通さずに直接Netflixに対し、東京プールを含む全試合について、日本国内での放送・配信権を付与しました」などと説明した。
【写真】かわいすぎる！デコピンのキュートな“スイミング動画”
Netflixが同日、WORLD BASEBALL CLASSIC INC.（以下WBCI）と来年3月から開催される第6回ワールドベースボールクラシック（WBC）の日本国内での独占パートナーシップを結んだことを発表した。
このことについて発表で「全試合の生中継は、日本国内においてNetflixが独占配信することになりました」と改めて伝えた。
続けて同大会はWBCIが主催するもので、かつ読売新聞は「WBCIとともに本大会1次ラウンド東京プール（於：東京ドーム）計10試合の主催者として各試合の運営・興行を担っています」と説明。前回2023年のWBC1次ラウンド東京プールの試合中継は、「WBCIが当社を通じ、国内の複数の民間放送局及び海外の配信事業者に放送・配信権を付与し、地上波の番組での生中継が実現されました」とした。
しかし、今回については「WBCIが当社を通さずに直接Netflixに対し、東京プールを含む全試合について、日本国内での放送・配信権を付与しました」と説明した。
なお、「NHK及び民間放送各局は、報道目的での試合映像は放映できますので、テレビニュースでは従来どおり試合のハイライトをご覧いただけます。ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」とし、Netflixに加入していなくともハイライトは地上波で見ることができると加えた。
【写真】かわいすぎる！デコピンのキュートな“スイミング動画”
Netflixが同日、WORLD BASEBALL CLASSIC INC.（以下WBCI）と来年3月から開催される第6回ワールドベースボールクラシック（WBC）の日本国内での独占パートナーシップを結んだことを発表した。
続けて同大会はWBCIが主催するもので、かつ読売新聞は「WBCIとともに本大会1次ラウンド東京プール（於：東京ドーム）計10試合の主催者として各試合の運営・興行を担っています」と説明。前回2023年のWBC1次ラウンド東京プールの試合中継は、「WBCIが当社を通じ、国内の複数の民間放送局及び海外の配信事業者に放送・配信権を付与し、地上波の番組での生中継が実現されました」とした。
しかし、今回については「WBCIが当社を通さずに直接Netflixに対し、東京プールを含む全試合について、日本国内での放送・配信権を付与しました」と説明した。
なお、「NHK及び民間放送各局は、報道目的での試合映像は放映できますので、テレビニュースでは従来どおり試合のハイライトをご覧いただけます。ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」とし、Netflixに加入していなくともハイライトは地上波で見ることができると加えた。