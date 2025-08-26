台風１３号の他に「低圧部」発生

台風１３号は、ベトナムでまもなく熱帯低気圧に変わる見込みです。

いっぽうで、フィリピン付近の「低圧部」が気がかりです、天気図で低気圧と同じ「低」マークで表される「低圧部」は、熱帯地方で発生する大気の乱れのことで、発達して「台風のたまご＝熱帯低気圧」、さらに発達して『台風』になることがあります。

しかし、この「低圧部」とは別の ”台風らしき渦” が日本に影響を及ぼすかもしれません。雨・風シミュレーションでは、８月３１日（日）頃から日本の南の海上に「反時計回りの渦」が出現する予想です。

２７日（水）～９月５日（金）のを画像で掲載しています。

雨風シミュレーション２７日（水）～９月５日（金）

フィリピン付近の海上に「反時計回りの渦」が２つ現れますが、しだいに不明瞭になり雨雲だけが日本に流れ込んで「秋雨前線」を活発化させるおそれがあります。

これとは別に、８月３１日（日）頃から日本の南の海上に「反時計回りの渦」が出現し、９月３日（水）には沖縄奄美に接近し、４日（木）５日（金）には九州～四国～近畿地方の海上を添うように移動しています。

ただ予想はブレが大きく、変わる可能性がありますので、最新の気象情報に注意しましょう。

