BTS・V、始球式で見事なストライク投球 背番号7＆BGMは「MIC Drop」でARMY歓喜 山本由伸とハグも
韓国の7人組グループ・BTSのVが25日、米大リーグ（MLB）・ドジャースの始球式に登場した。背番号「7」のユニフォームを身に着け、見事な投球を披露した。
【動画】BTS・V、始球式で見事なストライク投球！BGMは「MIC Drop」
Vがマウンドに登場すると割れんばかりの歓声が巻き起こった。キャッチャーは山本由伸が務め、Vは左腕でノーバウンド投球を披露し、見事ストライクとなった。
MLBの公式Xでは「V from BTS throws a STRIKE for his Dodgers first pitch!」のコメントとともに、投球を終え、山本とハグする映像なども公開されている。
ファンは「見事な投球にガッツポーズしちゃった」「ナイスピッチングだったね」「山本さんの顔みて嬉しそう挨拶してたね」と盛り上がっているほか、「MIC Dropかかってる」と球場の音楽がBTSになっていたことを喜ぶファンもいた。
投球前にはMLBの公式XにVと大谷翔平の2ショットが掲載され話題となった。また、会場の外に並ぶ大勢のファンの姿も公開し、現地が盛り上がっていることを伝えていた。
【動画】BTS・V、始球式で見事なストライク投球！BGMは「MIC Drop」
Vがマウンドに登場すると割れんばかりの歓声が巻き起こった。キャッチャーは山本由伸が務め、Vは左腕でノーバウンド投球を披露し、見事ストライクとなった。
MLBの公式Xでは「V from BTS throws a STRIKE for his Dodgers first pitch!」のコメントとともに、投球を終え、山本とハグする映像なども公開されている。
投球前にはMLBの公式XにVと大谷翔平の2ショットが掲載され話題となった。また、会場の外に並ぶ大勢のファンの姿も公開し、現地が盛り上がっていることを伝えていた。