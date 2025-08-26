諦めてた人100均のこれ試してみて！汚れ落としの最終手段？！スゴいスポンジ見つけたよ〜
商品情報
商品名：ステンレスシンク磨きスポンジ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦10×横7cm
販売ショップ：セリア
どうしても落ちない汚れの最終手段！セリアで見つけたスポンジ
なにをしても落ちないシンクの汚れ。油汚れに、サビに、どうしようかなと思っていたのですが、セリアで気になるアイテムを発見したのでご紹介します！
その名も『ステンレスシンク磨きスポンジ』。研磨剤を使用したアイテムで、感覚としては耐水のサンドペーパーのようなものです。そのため普通のスポンジやクレンザーでは物足りないときの最終手段として活躍してくれるアイテム。
新品のステンレス流し台などに使用した場合、かえってキズをつけてしまう可能性があるので注意が必要です。
茶色い面（＃60）は荒目の汚れ落とし。
グレーの面（＃100）は細目の仕上げ磨きとなっています。
使用できない場所は先ほども触れたように、新品のステンレス流し台、鏡面ステンレス、ヘアラインステンレス、塗装ステンレス、特殊樹脂でコーティングしたステンレスです。
購入する前に家のシンクがどのタイプかを確認しておくと安心です。
気になっていた汚れもすっきりきれいに！
さっそくシンクの水垢汚れを掃除してみました！茶色の面で汚れを落として、グレーの面で仕上げれば…。
この通り！くすんでいたシンクもキレイにピカピカになりました。
この絶妙なフチの部分も…。
この通り！軽くこするだけであっという間にキレイになりましたよ。ただしつこい汚れも落ちますが、当然傷がつくので慎重に使う必要がありそうです。
今回はセリアで購入した『ステンレスシンク磨きスポンジ』をご紹介しました。110円（税込）とは思えない高クオリティのアイテムでとてもおすすめ。
どうしても汚れが落ちないというときに便利なので、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。