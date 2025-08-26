

過激な内容や迷惑行為を動画配信する迷惑系ユーチューバーたち。その中でも「私人逮捕系」「世直し系」の配信者たちについて、必ずしも悪とはいえない世の中になってきている（写真：Graphs／PIXTA）

迷惑行為や過激な私人逮捕などをSNSやYouTubeで配信し、物議をかもしてきた炎上系インフルエンサーたち。近年、それを真似し、迷惑行為に走る一般の人たちも多発しました。

しかし、そういった炎上系インフルエンサーは一概にも「悪」とはいえず、むしろ活用する手もあるというのです。

本稿は、肥沼和之さんの新刊『炎上系ユーチューバー 過激動画が生み出すカネと信者』より一部抜粋、編集のうえ、お届けします。

数字を意識したコンテンツづくりは必須だが…

コンビニでおでんを指で突いた「おでんツンツン男」や、コンビニで購入前のお菓子の蓋を開けた男、回転寿司店で醬油差しを舐めた男、宅配業者が荷物を持ち帰ったことに激昂して集配所でチェーンソーを振り回した男など、これまでSNSではさまざまな動画が炎上した。

意図的に炎上を狙ったのか、ふざけて軽はずみに投稿したのか、ケースバイケースだが、まさにこれらが「理念なき行動」である。

一時的に再生回数が増え、拡散されても、誰も彼らのことをほめたたえないし、配信者として継続的な活動もできなくなる。

世間から信頼や支持をされ、長期的に活動するには、理念やビジョンやミッションなど思いの軸が必要であり、それはユーチューバーであろうが経営者であろうが変わらない。

とはいえ、デジタル化が進み、あらゆる物事が数字で可視化される現在。アテンション・エコノミー（※）に則ったコンテンツが求められるようになっていることは間違いない。

報道機関などのメディアでも、数字を意識したコンテンツづくりは必須になりつつある。

しかし、そこだけに振り切っては、破綻が目に見えている。規模や方針や目的は違えど、ユーチューバーもメディアも、「何のためにしているのか」「何を実現したいのか」を常に考え、模索し、試行錯誤していく必要はありそうだ。

※デジタル化によってあらゆる物事が数字で可視化されるようになった現在、コンテンツの「再生回数」「拡散された回数」「インプレッション（表示回数）」「コメント数」などは明確な基準として金銭的価値を持つようになっている。この現象は「アテンション・エコノミー」と呼ばれる。

「私人逮捕系ユーチューバー」が警察の補完になる？

社会学者・犯罪学者の小宮信夫教授が、SurfvoteというWEBサイト内で、「私人逮捕系ユーチューバーの活動を認めるべきか？」というアンケートを行った。

すると、「賛成」「否定」以外の第三の意見として約10％を占めたのが、「警察の監督下で管理されるなら、私人逮捕系ユーチューバーの活動を認めるべき」だった。

コメントの一部を紹介していく。

・悪いことをした人が捕まることはいいと思うが、私人逮捕系YouTuberの動画を見て、少し危ないなやりすぎだなと思うことがあるが、警察の監視下だったら安全な気がする。

・社会において法の厳粛さを新たな形で提示し、視聴者にリアルな法執行の一端を味わわせることが出来ると思います。挑戦的なアプローチこそが、法に対する深い理解を醸成し、公正な社会を築くための鍵となると信じています。

世直し系ユーチューバーたちの活動には、メリット・デメリットがそれぞれある。そこで、彼らに自由に行動させるのではなく、警察が管理監督し、適切な方法で世直し活動をしてもらうことで、メリットを最大化し、デメリットを最小化するというわけだ。

実はアンケートを主催した小宮氏の意見も、これに近いという。その理由を小宮氏はこう話す。

「国家権力である警察が、画一的に上から監視するような近代のシステムは機能しなくなっています。もう一度、どのように治安を維持していくか考え、再構築していく必要がある。世直し系ユーチューバーの是非という問題だけじゃなく、『これからの治安をどう守るか？』という大きな課題なんです。そう考えると、一概に『世直し系ユーチューバーなんか止めちまえ』という状況じゃ済まないでしょうね」

警察官のなり手はいなくなっている

問題点のひとつとして、警察官の深刻な人手不足がある。警視庁の採用試験は、2010年度には約3万人が受験したが、2023年度には約9700人に減少している。

警察官の採用試験の受験者数も、2014年度の約9万7000人が、2023年度は約4万8000人に落ち込んでいる。

こういった現状を鑑みると、警察だけに治安維持を委ねるやり方は成り立たないという。警察から委託されたユーチューバーたちが、警察官の補完をすることで、治安の維持につながる。国家機関とユーチューバーが対立するのではなく、共存することが必要だという。

これはまさに、現代の企業が直面している問題と同じように思える。かつては新卒で正社員として入社し、定年まで働く企業戦士が、戦後の日本を経済大国に押し上げてきた。

だが現在、終身雇用は崩壊し、転職は当たり前になった。人々の働き方も多様化し、会社への依存度そのものが低くなっている。ほかにも、少子高齢化による労働人口の減少などさまざまな原因により、企業は人材の確保が困難になっている。

そこで、手段のひとつとして用いられるのがアウトソーシング、つまり業務委託である。小宮氏が提言する、警察とユーチューバーの連携も同じことだ。

ユーチューバーたちが活動するプラットフォームを警察庁が整備し、ガイドラインやマニュアルを作成する。きちんと研修も実施し、管理監督のもとで世直し活動を行ってもらう。国家が公認した自警団として、実用化するというわけである。

確かに我々の身近でも、消防署と地域住民による消防団が、火事や災害に備えて活動している。それに近い仕組みだ。

「理想的なのは、自律分散型の組織です」と小宮氏は続ける。自律分散型とは、上からの指示や命令がなくても、自分たちで考え判断し、スピード感を持って行動できること。

基本方針を理解していることを前提に、ユーチューバーたちが活動分野や専門分野を活かして治安維持に取り組む。そうすることで、警察だけに頼らない、治安の保たれた社会の実現が見えてくるという。

彼らを全面的には否定できない





現在のように、ユーチューバーたちを単に肯定あるいは批判するだけでなく、共存共栄する道を社会としてデザインしていくべき、というのが小宮氏の提言だ。

「警察ができる前から自警団はあったわけです。戦国時代に農民が、村の安全を守らないといけないのでお金を出して、武士が軍隊を組織したあの感じと全く同じなんです。自警団は、『無関心が最大の敵』だと昔から言っている。警察ができてからも、自警団はかなり活躍していた。

そういう物差しで測ると、私人逮捕系ユーチューバーの存在も、『みんな、治安維持に無関心になるなよ』というメッセージではあるんですよね。彼らを全面的には否定できない。ただし、かつて自警団が超法規的行動を取ったり、武装したりという苦い経験もあるので、公のコントロールはどうしても必要です」

警察がユーチューバーたちに治安維持の業務委託をする。賛否が起こりそうなアイディアではあるが、人手不足をアウトソーシングで解消するという方法論そのものは、理に適っていると言える。

もちろん、仮に実現したとしても、ユーチューバー側が警察の下で活動することに、同意するかは全くの未知数であるが。

（肥沼 和之 ： フリーライター・ジャーナリスト）