初期消火に備える！SOLSTICKAN ファイヤーブランケット

「SOLSTICKAN ファイヤーブランケット」のオンラインショップ販売を2025年9月1日より開始します。

SOLSTICKAN ファイヤーブランケット

■製品仕様

・箱サイズ ：W160×H250×D27mm

・ブランケットサイズ：1200×1200mm

・素材 ：ブランケット／グラスファイバー、シリコーンコーディング

・重量 ：800g

■販売価格

・9,020円(税込)

「SOLSTICKAN ファイヤーブランケット」はグラスファイバーを使用し、初期火災を素早く安全に覆って消火できるブランケット型の消火機器です。

キッチンやリビングなど、火を使う場所にコンパクトに設置でき、いざという時に瞬時に取り出せるデザイン。

北欧らしいシンプルでクラシックなSunstick Boyのエンボス加工が施されたスタイリッシュなスチールボックスは、インテリアにも自然に溶け込みます。

日常の空間に馴染みながら、

大切な家族と暮らしを守ります。

■使用方法(キッチン火災時の使い方)

1. カバーの底から、ぶら下がっている持ち手を引き下げて、ファイヤーブランケットを取り外します。

持ち手を引き下げる 1

持ち手を引き下げる 2

2. 持ち手を持ったまま、ブランケットを火の上にかぶせます。

その後コンロなどの熱源をすべてオフにします。

これにより、火が消えるまでにかかる時間が短縮されます。

※ブランケットより大きな火の場合はすぐに消防に連絡してください。

火の上にかぶせます 1

火の上にかぶせます 2

