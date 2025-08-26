100均で目を疑った！「そっくりさんかと思ったら本物？！」300円でも買いだった商品

ダイソーではすでに、ハロウィングッズが数多く並んでいて話題になっていますよね。先日、季節もの売り場を覗いてみた筆者ですが、なにやら見覚えのあるシルエットが…あの有名なディズニー作品の商品が、まさかの￥330（税込）で販売されていたので、迷わずカゴIN。今年のハロウィンも楽しみになる品揃えです♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ミニチュア置物（ウギー・ブギー）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

このキャラクター…見覚えがある！そっくりさんかと思いきや、まさかの本物だった！

ダイソーでは早くも、ハロウィングッズが販売されていて話題になっていますよね。先日、季節もの売り場を覗いてみると、なんだか見覚えのあるキャラクターの置物が…なんとあの有名な映画作品「ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」に出てくるウギー・ブギーのミニチュアが、￥330（税込）で販売されていたんです！

商品名は『ミニチュア置物（ウギー・ブギー）』。自立してくれるので、玄関やリビングなど、好きな場所に飾れます。

置物をまじまじと観察すると、バリをとった痕跡のような…削り痕が諸所見受けられました。作りの粗さは否めませんが、このサイズ感のディズニーグッズがダイソーで買えるのは驚きを隠せません…映画ファン、ディズニーファンはマストで欲しくなるハロウィングッズではないでしょうか。

裏面はこんな感じで、つるっとしています。おしりの方には「DISNEY」と「DAISO」と刻まれていますね。後ろの文字を見なければ、ダイソー商品だとは気づかれないクオリティだと思います。

『ミニチュア置物（ウギー・ブギー）』だけじゃない！ディズニー好きはダイソーへ急げ！

なんと、他にも同じ作品関連の商品が！左にある置物もダイソーで販売されているもので、その名も『ミニチュア置物（ジャック・スケリントン）』です。映画の主役も、可愛らしいサイズの置物に♡並べて置くと一気にハロウィン感が増すので、おすすめですよ。

今回は『ミニチュア置物（ウギー・ブギー）』と『ミニチュア置物（ジャック・スケリントン）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。