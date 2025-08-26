フジ藤本万梨乃アナが結婚「めざましテレビ」で生報告 お相手は「ドクター」
【モデルプレス＝2025/08/26】フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（29）が26日、同局系情報番組「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜5時25分〜8時14分）に出演。結婚を生発表した。
【写真】フジ藤本万梨乃アナ、結婚発表前日のSNS投稿
番組冒頭、伊藤利尋アナウンサーが「暑い日が続いておりますけれども今日はホットな話題がね…」と前置き、生田竜聖アナウンサーが「中性脂肪の数値がだいぶ良くなりまして…」とボケ。伊藤アナは「ホットじゃないわ！」とツッコみ「藤本アナご結婚ということでおめでとうございます」と伝えた。
藤本アナは「ありがとうございます。私事で」「改めて仕事を頑張っていきたいと思っておりますが、こんなに温かく言われると恥ずかしいなと、ソワソワした気持ちになっています」と謙虚にコメント。伊藤アナから「パートナーの方はドクターでいらっしゃって」と言及されると「そうですね」と認め、「ぜひ生田アナの中性脂肪を診ていただいて」という言葉には「そうですね！ぜひ一度！」と笑った。生田アナも「お世話になります」と礼し、スタジオには和やかな空気が流れていた。
また、伊藤アナから「どうですか？幸せな気持ちって高まってくるものですか？」と聞かれると藤本アナは「おめでとう！ってたくさん言われて初めて実感が湧いてきました」と手で口を隠しながら恥ずかしそうに笑みを浮かべた。
藤本アナは1995年10月30日生まれ、福岡県出身。東京大学医学部を卒業し、2019年にフジテレビに入社した。「めざましテレビ」では情報キャスター（火〜木）を務めているほか、「さんまのお笑い向上委員会」（毎週土曜よる11時10分〜）アシスタントや「Mr．サンデー」（毎週日曜20時54分〜）MCを担当している。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆藤本万梨乃アナ、結婚生報告
