スタバ秋の新作“ほうじ茶×白桃”の果実感溢れるムースティー、全国21店舗限定で登場
【モデルプレス＝2025/08/26】スターバックス コーヒーは、ティーに特化した「スターバックス ティー & カフェ」にて、ほうじ茶と白桃をあわせた「白桃とほうじ茶のムース ティー フラペチーノ」、「ほうじ茶と桃のムース ティー ラテ」、「加賀 棒 ほうじ茶と白桃のムース ティー」を、9月3日（水）より全国21店舗で提供する。
【写真】“イケメンスタバ店員”として話題の大学生
暦の上では秋だが、まだまだ暑い日々が続くこの時季に「スターバックス ティー & カフェ」では、香ばしさ香るほうじ茶と果実感溢れる白桃を組み合わせ、豊かな香りと爽やかですっきりとした口当たりの新しいティービバレッジ3種を提案。
「白桃とほうじ茶のムース ティー フラペチーノ」は、ほうじ茶の香ばしくすっきりとした味わいと、フルーティーでジューシーな白桃のコンビネーションがくせになる一杯。白桃のゴロっとした果肉感と、桃の皮由来のほんのりとした渋みのアクセントが、ほうじ茶の風味と重なり、味わいに奥行を持たせた。さらに、白桃果肉、ほうじ茶、桃風味のムースと、テクスチャの異なる3層が織りなすフラペチーノに、香ばしさとフルーティーさが重なり、この時季にぴったりの特別な一杯へと仕上げた。
「ほうじ茶と桃のムース ティー ラテ（ホット）」は、桃の風味のふんわりなめらかなムースが飲んだ瞬間から口の中に広がり、後からほうじ茶のまろやかなコクと深みある香りがじんわりと追いかけてくるティー ラテ。桃の甘みとほうじ茶が互いに風味を引き立てて、最後までバランスよく味わえる。
また今回、お茶の茎部分だけを浅く焙じ黄金色に輝く“加賀 棒 ほうじ茶”を使用したビバレッジも展開。
素材の美味しさを存分に楽しめる「加賀 棒 ほうじ茶と白桃のムース ティー（アイス）」は、すっきりとした飲み心地の加賀 棒 ほうじ茶に、ジューシーな白桃のゴロっとした果肉感と桃風味のムースが相性良く重なる一杯。加賀 棒 ほうじ茶の味わい、白桃の果実感がふわっと口の中に広がり、心地よい余韻を感じられる。
なお、加賀 棒 ほうじ茶本来の長く残るやさしい余韻が最後まで続く、ストレートティー「加賀 棒 ほうじ茶」も販売される。（modelpress編集部）
価格：Tall \776（持ち帰りの場合） ／ \790（店内利用の場合）※Tallサイズのみ
価格：Tall \707（持ち帰りの場合） ／ \720（店内利用の場合）
※桃果肉・果汁5％未満
価格：Tall \736（持ち帰りの場合） ／ \750（店内利用の場合）
※白桃果肉・果汁5％未満
価格：Tall \579（持ち帰りの場合） ／ \590（店内利用の場合）※Tallサイズのみ
【Not Sponsored 記事】
◆スターバックス ティー & カフェに “ふんわり”ムースのティー
◆より豊かな香ばしさを好む人への“加賀 棒 ほうじ茶”ビバレッジ
■白桃とほうじ茶のムース ティー フラペチーノ（R）
■ほうじ茶と桃のムース ティー ラテ
■加賀 棒 ほうじ茶と白桃のムース ティー
■加賀 棒 ほうじ茶
