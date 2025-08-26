AKB48千葉恵里、オフショルで美デコルテ輝く「大人っぽい」「色白で眩しい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/26】AKB48の千葉恵里が24日、自身のX（旧Twitter）を更新。オフショルダー姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】AKB48千葉恵里、美デコルテ大胆開放
千葉は「今シングルラストのオンラインお話し会ありがとうございました！」とつづり、同日行われたイベントのオフショットを公開。オフショルダーのニットトップスに黒のボトムスを合わせたコーディネートで、美しいデコルテを大胆に見せている。
この投稿にファンからは「お話し会お疲れ様」「オフショル大人っぽい」「キメ顔可愛い」「色白で眩しい」「ビジュ天才」など、さまざまな反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】AKB48千葉恵里、美デコルテ大胆開放
◆千葉恵里、オフショルで美デコルテ輝く
千葉は「今シングルラストのオンラインお話し会ありがとうございました！」とつづり、同日行われたイベントのオフショットを公開。オフショルダーのニットトップスに黒のボトムスを合わせたコーディネートで、美しいデコルテを大胆に見せている。
この投稿にファンからは「お話し会お疲れ様」「オフショル大人っぽい」「キメ顔可愛い」「色白で眩しい」「ビジュ天才」など、さまざまな反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】