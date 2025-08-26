自分の出産が大変だと、つい語りたくなることも。だけど、それが出産マウントになっている場合もあるんですよね……。今回は、帝王切開はラクだと思っていた女性のエピソードをご紹介します。

普通分娩のほうが大変？

「第一子を出産したときは本当に壮絶で、人生で一番大変でした。同じ時期に出産した友人は帝王切開だったのですが、話しているときについ『帝王切開ってラクだよね』『普通分娩のほうがめちゃめちゃ大変だと思う』と言ってしまいました……。友人は笑って聞いてくれていたけど、『じゃあ2人目を産むときは、何かトラブルが起きて帝王切開になるといいね』と笑顔で言われ……当時は気づかなかったけど、それって嫌味ですよね。

その後、私は二人目を妊娠。出産間近まで逆子のままで、帝王切開となりました。出産日も事前に決まったし、また陣痛を体験しなくていいからラッキーと思っていたのですが……意識がある中でお腹を切られるのは怖いし、産後は痛くてまともに起き上がれないし、全然ラクじゃないじゃん……って思いました。

しばらくして、帝王切開をした友人に謝りました。友人は笑って許してくれたけど、ラクな出産なんてないんだと、お腹の傷を見るたびに思います」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 普通分娩だとリスクがある場合に帝王切開は行われるもの。それを「ラクでよかったね」なんて言ってしまうのは無神経ですよね……。実際にやってみないと大変さはわからないのかもしれませんが、発言には気をつけたいものです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。