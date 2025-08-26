画像はサンデーうぇぶり「裏ダンジョンおくさん」のページ（https://www.sunday-webry.com/episode/2551460909500429695）より

【第8話】 8月26日 公開

小学館は8月26日、原作・大井昌和氏、作画・いのまる氏のマンガ「裏ダンジョンおくさん」の第8話「なんで!?」を、サンデーうぇぶりで公開した。

魔王討伐に成功したパーティーのレベル99武闘家ユイ・ニルヴァーナは、10年ぶりに帰郷した故郷イミーズで、幼なじみのリョータと結婚した。平穏で幸せな生活が訪れたはずだったが、ある日静かだった港町に突然「裏ダンジョン」が現れて状況は一変する。

第8話では、ユイ、リョータ、竜子、ジュジュの冒険者パーティが裏ダンジョンの第二階層に突入する。だがリョータが好きなジュジュは、ユイを毒殺しようと企んでおり――。

現在サンデーうぇぶりでは、第1話や第2話なども無料で公開されている。

【「裏ダンジョンおくさん」あらすじ】

魔王が討伐されし後、辺境の町に突如出現した”裏ダンジョン”── そこには想像を絶する魔物が跋扈し、とんでもない秘宝が眠るという!! ダンジョン攻略に挑まんとする新妻・ユイにはとある秘密が…!? 世界を救った武道家LV99が、おくさんLV1に転職するも 凶悪ダンジョンに挑むはめに──！ 無双武道家の新婚ダンジョン攻略ダイアリー!!