松葉ガニと静寂の美を味わう贅沢なひととき！さだ助別邸ICHIJO

兵庫県香美町香住区に佇む全6室のスモールラグジュアリー旅館「さだ助別邸ICHIJO」では、2025年11月6日から始まる松葉ガニ漁のシーズンに向けて、冬季宿泊予約の受付を9月より開始します。

さだ助別邸ICHIJO

所在地 ： 兵庫県美方郡香美町香住区下浜636

客室数 ： 全6室(13歳以上限定)

【冬の香住と松葉ガニの文化】

関西の冬の味覚といえば、山陰地方で水揚げされるズワイガニの雄「松葉ガニ」。

弾力のある肉質と上品な甘みが特徴で、刺身・焼き・鍋など多彩な調理法で楽しまれ、冬の蟹旅行文化を牽引する存在です。

香住港で水揚げされる松葉ガニは、鮮度と品質に定評があり、毎年多くの美食家がこの地を訪れます。

【さだ助別邸ICHIJOの冬の魅力】

「さだ助別邸ICHIJO」は、香住の自然と文化を洗練された空間に昇華させた、静けさと余白を大切にする宿。

冬季は、主人自らが目利きした松葉ガニを中心に、地元の旬の食材を使った特別料理を提供。

天然香住温泉と低温サウナ付きの3つの貸切風呂で、心身ともに癒される滞在が出来ます。

【2025年新登場の冬季限定プラン】

■「三名品贅沢会席」

松葉ガニ・香住ガニ・但馬玄――海と山の三名品を一堂に味わえる贅沢な会席。

特に但馬牛の中でも希少性が高く、繁殖から肥育まで一貫して育てられる上田畜産の「但馬玄」は、深い旨みと繊細な脂の口溶けが魅力。

松葉ガニと香住ガニが揃う冬の香住だからこそ実現した、季節限定の特別構成です。

松葉ガニと香住ガニ

上田畜産 但馬玄

■「活松葉ガニ1匹付き会席」

「量ではなく、質を味わいたい」――

そんなお客様の声から生まれた、少量美味の哲学が宿る新プラン。

香住港の朝競りで仲買人が厳選したタグ付き活松葉ガニを、一匹まるごと使用。

焼き・刺し・蒸し・揚げ・甲羅酒・甲羅寿司など、多彩な技法で丁寧に仕立てた一皿一皿が、静かな冬のひとときを“味わい尽くす時間”へと昇華させます。

活松葉ガニの炭火焼き

どちらのプランも、地酒・生ビール・ワイン・ソフトドリンクなどがセルフ方式で飲み放題のオールインクルーシブスタイル。

追加料金を気にせず、心ほどける滞在を楽しめます。

地酒を中心にセレクト

【予約について】

冬季のご宿泊期間は、2025年11月6日〜2026年3月31日まで。

さだ助別邸ICHIJOでは、香住港の朝競りで仲買人が厳選した松葉ガニを、期間を通して安定した品質で提供しています。

どの時期でも安心して、香住の冬の味覚と静寂の滞在を楽しめます。

■電話予約 ：2025年9月1日(月)より受付開始

■ネット予約：2025年9月3日(水)より受付開始

※公式サイト・各種予約サイトにて順次公開予定

