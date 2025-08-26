◇ナ・リーグ メッツ13―3フィリーズ（2025年8月25日 ニューヨーク）

メッツの千賀滉大投手（32）が25日（日本時間26日）、本拠でのフィリーズ戦に先発。5回途中6安打3失点で降板。8勝目はならなかったが、打線が14安打13得点と爆発し、今季チーム2位タイの13得点を奪って勝利した。

千賀は立ち上がり、先頭・ターナーにフルカウントまで粘られ、7球目の真ん中付近の直球を中堅に弾き返され、中堅手・テーラーが飛びついたものの捕球できず、いきなり三塁打を許した。次打者・シュワバーのニゴロの間に先制を許し、あっという間に失点。それでも後続を断ち、最少失点で切り抜けた。

2回は無失点だったものの3回1死からシュワバーを四球で歩かせると、ハーパーにも右前打を許し、2死二、三塁からボームに2点打を浴びた。4回は2死一、三塁のピンチでハーパーを空振り三振に仕留めてしのいだが、5回、先頭・リアルミュートに死球を与えたところで交代が告げられた。

打線は千賀が降りた直後の5回にビエントスが適時打を放って勝ち越し。6、7、8回には計9点を奪って3試合ぶりの2桁得点を記録した。

前回20日のナショナルズ戦は6回途中6安打5失点で今季5敗目。6月12日（同13日）のナショナルズ戦で負った右太ももの負傷から7月11日（同12日）に復帰したものの、以降の7試合は白星から遠ざかっている。

この日は8勝目を目指して地区首位フィリーズ戦に挑んだが、登板8試合続けて白星はつかめなかった。