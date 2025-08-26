敵地ニューカッスル戦

海外サッカー、イングランド1部プレミアリーグで、16歳が衝撃のデビューを飾った。昨季王者リバプールのFWリオ・ングモハが、現地25日の敵地ニューカッスル戦の後半アディショナルタイムにリーグ戦初出場。右足で決勝ゴールを叩き込み、チームを3-2勝利に導いた。

2-2同点の後半アディショナルタイム、プレミアのピッチに初めて立ったングモハ。試合終了のホイッスルが迫る中、輝きを見せた。

右サイドからペナルティーエリアでフリーの16歳にボールが供給されると、冷静に右足ダイレクトで叩き込んだ。歓喜爆発で駆けだすと、チームメートが次々に祝福した。

U-NEXTフットボール公式Xが超新星のゴール動画を投稿すると、日本人ファンからも賛辞が相次いだ。

「ワンダーボーイ誕生」

「デビュー戦でこれかよ！16歳とは思えないな」

「普通にバケモンすぎますわ」

「デビュー戦でこれはすごい 鳥肌立った！！！」

「16歳のプレミアデビュー戦でこれは伝説です」

リバプールは7月30日にJリーグワールドチャレンジで横浜F・マリノスと対戦。この試合でもングモハは後半に途中出場してゴールを決めていた。



（THE ANSWER編集部）