韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は２５日（現地時間）、韓米首脳会談を記念してトランプ大統領に金属の亀甲船とゴルフクラブを贈った。トランプ大統領も自身のサインが入った贈り物を準備した。

大統領室は李大統領がトランプ大統領のために準備した贈り物のリストを公開した。李大統領はトランプ大統領に韓国で製作した金属亀甲船、ゴルフクラブ、ＭＡＧＡ帽子を贈った。

「死即生生即死（生きようとする者は死んで、死のうとする者は生きる）」と書かれた金属亀甲船は現代重工業のオ・ジョンチョル名匠が製作した。大統領室は「伝統と現代を合わせた我々の造船技術の優秀性を伝えようとした」と説明した。

ゴルフクラブは韓国企業がトランプ大統領の身長など体格を考慮して特別製作したパターで、トランプ大統領の名前が刻まれている。

カウボーイハット形態のＭＡＧＡ帽子も贈った。ＭＡＧＡ帽子はトランプ大統領の政治スローガン「ＭＡＧＡ（Ｍａｋｅ Ａｍｅｒｉｃａ Ｇｒｅａｔ Ａｇａｉｎ）が入ったトランプ政権を象徴する帽子だ。赤の帽子はトランプ大統領、白の帽子はメラニア夫人のために準備された。

大統領室は「トランプ大統領はＭＡＧＡ帽子を愛用するが、カウボーイＭＡＧＡ帽子は着用したことがないので特別に製作した」と伝えた。

李大統領はこの日、即席で自身の署名用のペンをトランプ大統領に贈ったりもした。トランプ大統領が「ペンがすばらしい」として繰り返し関心を表すと、李大統領が「光栄」としてペンを手渡したのだ。

李大統領はトランプ大統領にペンを渡しながら「受けたい贈り物がある」とし、２月の米日首脳会談でトランプ大統領が石破茂首相に贈ったアルバムに言及したが、後にトランプ大統領がこれを李大統領に渡した。アルバムの表紙にはトランプ大統領が昨年７月の大統領選挙遊説中に銃撃を受けた直後、演壇で大衆に向かって拳をあげる場面が入っている。

トランプ大統領は「あなたは偉大な人物、偉大な指導者だ。韓国はあなたと共にさらに高いところで驚くような未来を持つことになるだろう。私はいつもあなたと共にいる」というメッセージを書いて李大統領に伝えた。

トランプ大統領は昼食を兼ねた拡大会談を終えた後、すべての出席者を「ギフトルーム」に案内し、気に入った贈り物を選ぶよう勧めた。トランプ大統領はＭＡＧＡ帽子、ゴルフボール、シャツ用ピンなどに直接サインしたという。トランプ大統領は参謀陣の名札と昼食メニューにもサインをした。

大統領室の姜由腊（カン・ユジョン）報道官はワシントンのプレスセンターでブリーフィングし、「長い贈り物贈呈時間があった」とし「今日の会談は始終一貫して和気あいあいとした雰囲気の中で進行し、両首脳がお互いに対する好感と信頼を築く時間だった」と話した。