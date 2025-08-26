売り切れが早そう！シックで大人が使いやすい！100円にしては凝ってるグッズ

まだまだ暑い日は続いていますが、ダイソーには早くもハロウィングッズが並び始めています。今回ご紹介するのは、モノトーンカラーの小さなオブジェ。時計台と看板モチーフをゲットしてみました♡大人が使いやすいシックなデザイン。細かい部分まで結構凝っていて、100円とは思えないクオリティ。売り切れが早そうです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ミニチュアオブジェ（モノトーンデコレーションズ）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

大人っぽいデザインがツボ♡ダイソーにおしゃれなハロウィングッズが登場！

まだまだ暑い日は続いていますが、ダイソーには早くもハロウィングッズが並び始めています。人気アイテムは早めに売り切れてしまうことが多いので、筆者も気になる商品を購入してきました！

今回ご紹介するのは『ミニチュアオブジェ（モノトーンデコレーションズ）』。時計台と看板デザインのミニチュアオブジェです。

価格は各110円（税込）。筆者が購入した店舗では、季節もの売り場に陳列されていました。

時計台のほうは、小さいのに凝った作りになっています。

真っ白な時計台ではなく、よく見ると汚しペイントがされていて、古びた雰囲気が表現されています。

看板のほうは、ハロウィンに欠かせないかぼちゃモチーフになっています。

ですが、モノトーン×ゴールドでシックなイメージなので、お部屋の雰囲気に合わせやすいです♡

どちらも手のひらに乗るくらい小さいサイズ感なので、飾り棚の上や玄関先などちょっとした場所に飾りやすいです。

ハロウィングッズはきらびやかなデザインが多いですが、こちらは落ち着いた雰囲気なので大人が取り入れやすいですよ。

また、この2つだけでなく猫がモチーフのデザインもあるようです。

怖くて可愛い！？ダイソーの『アニマル置物（くま）』もハロウィンにピッタリ♡

同じくダイソーで以前購入した『アニマル置物（くま）』も、ハロウィンにピッタリだなと思ったのでご紹介します！

こちらはくまちゃんの置物です。後ろ姿を見るかぎりでは可愛らしいように思えるのですが…

お顔を見るとギョッとします…！

塗装の甘さなどによるものか個体差はあると思いますが、ちょっと狂気じみた表情はホラー感がありますよね。

可愛い小物と並べるとなんとなく可愛くなる気もしますが、影が出ると怖さが増すので気を付けて並べています…。

飾り方次第で、怖さにも可愛らしさにも見える不思議なオブジェです！

今回はハロウィンにピッタリな、ダイソーのおすすめ商品をご紹介しました。気になるものがあったら、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。