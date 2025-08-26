売り切れが早そう！シックで大人が使いやすい！100円にしては凝ってるグッズ
商品情報
商品名：ミニチュアオブジェ（モノトーンデコレーションズ）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
大人っぽいデザインがツボ♡ダイソーにおしゃれなハロウィングッズが登場！
まだまだ暑い日は続いていますが、ダイソーには早くもハロウィングッズが並び始めています。人気アイテムは早めに売り切れてしまうことが多いので、筆者も気になる商品を購入してきました！
今回ご紹介するのは『ミニチュアオブジェ（モノトーンデコレーションズ）』。時計台と看板デザインのミニチュアオブジェです。
価格は各110円（税込）。筆者が購入した店舗では、季節もの売り場に陳列されていました。
時計台のほうは、小さいのに凝った作りになっています。
真っ白な時計台ではなく、よく見ると汚しペイントがされていて、古びた雰囲気が表現されています。
看板のほうは、ハロウィンに欠かせないかぼちゃモチーフになっています。
ですが、モノトーン×ゴールドでシックなイメージなので、お部屋の雰囲気に合わせやすいです♡
どちらも手のひらに乗るくらい小さいサイズ感なので、飾り棚の上や玄関先などちょっとした場所に飾りやすいです。
ハロウィングッズはきらびやかなデザインが多いですが、こちらは落ち着いた雰囲気なので大人が取り入れやすいですよ。
また、この2つだけでなく猫がモチーフのデザインもあるようです。
怖くて可愛い！？ダイソーの『アニマル置物（くま）』もハロウィンにピッタリ♡
同じくダイソーで以前購入した『アニマル置物（くま）』も、ハロウィンにピッタリだなと思ったのでご紹介します！
こちらはくまちゃんの置物です。後ろ姿を見るかぎりでは可愛らしいように思えるのですが…
お顔を見るとギョッとします…！
塗装の甘さなどによるものか個体差はあると思いますが、ちょっと狂気じみた表情はホラー感がありますよね。
可愛い小物と並べるとなんとなく可愛くなる気もしますが、影が出ると怖さが増すので気を付けて並べています…。
飾り方次第で、怖さにも可愛らしさにも見える不思議なオブジェです！
今回はハロウィンにピッタリな、ダイソーのおすすめ商品をご紹介しました。気になるものがあったら、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。